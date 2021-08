Usuarios reportaron una caída del servicio de telefonía móvil de Personal

Pasado el mediodía

Quejas

Explicación

Los usuarios en redes sociales reportaron una caída del servicio de telefonía móvil de Personal que se extendió a todo el territorio nacional, según se pudo registrar en los reclamos.Una caída y falla generalizada dejó sin servicio a los usuarios de la compañía Personal, la empresa de telefonía móvil. Según se reportó durante dos horas, todas las líneas quedaron "sin servicio", y sin la posibilidad de utilizar el teléfono para llamadas, ni mensajes y mucho menos el servicio 4G de internet.A través de la página de Down Detector, que monitorea en tiempo real los problemas y caídas de las compañías más usadas en nuestro país, pudimos corroborar las quejas de miles de personas que cuentan con el servicio de Personal. El comienzo de las denuncias, fueron alrededor de las 12:30 horas del viernes.Por último, ya pasadas las 16 horas, el servicio, según contaron sus usuarios, se fue estabilizando y algunos pudieron volver a comunicarse. Si bien no hay comunicado oficial de Personal, los clientes aguardan por una respuesta del inconveniente.Esto lógicamente, despertó la disconformidad de muchos usuarios que hicieron llegar sus quejas."Desde hoy al mediodía está fallando Personal. No se pueden hacer ni recibir llamadas, solo funciona Whatsapp, y por momentos ni siquiera eso. Llamo a Atención al Cliente, y tampoco obtengo respuesta", expresó una usuaria.En tanto otra además sostuvo: "Sigo sin poder usar personal y si no tengo Wifi tampoco puedo enviar Whatsapp ya que con datos no anda", lamentó.Los usuarios acusaron de no tener respuestas por parte de la empresa. Sin embargo, se pudo saber que la firma, comunicaba de la falla en forma personal a los usuarios que solicitaban una explicación.“Al parecer tenemos un inconveniente masivo. Estamos al tanto de los inconvenientes. Nuestros equipos técnicos se encuentran trabajando de manera de solucionar el incidente y mejorar la calidad del servicio. Entendemos la situación. Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, señalaba el mensaje recibido por una usuaria que se comunicó con Elonce.