La historia de Kenai: el oso pardo que pasa sus días en un santuario entrerriano

Hace una semana, el santuario de animales Tekove Mymba, ubicado en el departamento Colón, recibió a un oso pardo que estaba en poder de una persona que decidió entregarlo a las autoridades de Ambiente de la Nación.El biólogo Juan Manuel Paccot, integrante de la reserva, contó cómo se prepararon para recibir a Kenai y cómo pasa sus días en tierras entrerrianas.Según dijo, el hombre que tenía al oso pardo lo había rescatado hace siete años de un circo mexicano en Tucumán y tras ver un aviso donde autoridades de Ambiente de Nación alentaban a la entrega de especies silvestres, decidió entregarlo.“Increíblemente pudo salvarlo ya que tenía un solo día de vida cuando lo rescató; hay gente que rescata perros y este hombre rescató a un oso porque vio en las malas condiciones en las que estaba”, remarcó.Luego de haberlo tenido durante siete años en un campo de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, accedió a la entrega voluntaria del mismo “y a partir de ese momento nos dispusimos a realizar un espacio adecuado y digno para él”.Paccot destacó que el animal “estaba muy bien de salud y muy bien cuidado. El hombre trató de darle lo mejor que pudo”, pero las condiciones no eran adecuadas.Tras ello, afirmó que “es muy emocionante porque es la primera vez que se traslada un oso pardo en Argentina a un santuario propio y no tiene que estar saliendo al exterior. También es algo particular para nosotros”.En Tekove Mymba se construyó un recinto de casi dos hectáreas para Kenai, donde tiene bosque nativo para su resguardo. “Hay que tener en cuenta que la dieta preferida del oso pardo son pastos, raíces, tubérculos, hojas y semillas. Por ahí se cree que por ser oso tiene que vivir en el frío, pero ellos prefieren mucho este tipo de clima. En los lugares donde son nativos los osos pardos hay temperaturas muy grandes bajo cero y entra en hibernación, no es que usa el frío como para vivir”.“En un clima subtropical, como tenemos en Entre Ríos, y más con las condiciones que le generamos dentro del recinto, está muy bien”, acotó en diálogo con el programade la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones.Finalmente, Paccot dio cuenta que el hombre que rescató a Kenai podrá visitarlo en el santuario pero “la idea es tratar de cortar un poco ese lazo y que puede ser un poco más oso”.