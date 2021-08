Gastaron $36.000 en sushi, dejaron $100 de propina: la queja de la moza

Qué opinan los referentes de rubro

Una joven usó su cuenta de Twitter para relatar la experiencia que vivió trabajando como mesera en un restaurante. Según contó, luego de atender una mesa en la que cenaron 15 personas y gastaron 36 mil pesos, los comensales le dejaron apenas 100 de propina. La publicación se volvió viral y generó un largo debate en las redes sociales.“Sigo muy enojada con una mesa de 15 pibes que atendí”, contó la tuitera @carolinaguarni. La mujer, que trabaja como moza en un local de comidas, añadió: “Cenaron sushi, gastaron 36 mil pesos, les hice un descuento del 10 por ciento porque eran copados y me dejaron 100 pesos de propina”.Su posteo generó una gran repercusión. Por un lado, algunos usuarios la defendieron y repudiaron la actitud de los clientes ya que consideraron que, tras abonar lo consumido, una regla implícita obliga a dejar al menos un 10 por ciento del ticket final en concepto de propina.La dura respuesta de un tuitero a la joven que se quejó por recibir poca propina. Sin embargo, otros cuestionaron el reclamo de Carolina: “Quizás tu atención fue de 100 pesos”, comentó uno de los usuarios que respondió al tuit.El tuit viral también dio pie a humoradas. “Gente, no saben. Anoche fui a comer sushi con 14 amigos y nos hicieron un 10 por ciento de descuento, jajaja, re copada la moza”, bromeó el usuario @budin_chigurh, simulando haber estado en la mesa que protagonizó la historia.En 2018, al discutirse un proyecto de ley que buscaba hacer obligatoria la propina en la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de especialistas se refirió al tema en diálogo con LN+. Camilo Suárez, miembro de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, señaló: “Nuestra posición está a favor de considerar la propina como una liberalidad que da el cliente por un buen servicio recibido. Si es obligatoria, pasa a ser un costo más e iría contra el esfuerzo de hacer más competitiva la actividad”.Además, el referente opinó sobre la costumbre de dejar un 10% de lo consumido. En ese sentido, apuntó: “No es una regla que se observe en todos los casos, vemos clientes disconformes que no dejan y están en su derecho de hacerlo. La potestad de dejar o no propina está en el cliente. El convenio prohíbe la propina, pero no puede ir contra la voluntad del cliente”.