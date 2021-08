La revancha de Ana Gallay: "Mi meta es posicionarme en el circuito mundial"

, aseguró ala máxima referente argentina del beach vóley. La entrerriana oriunda de Nogoyá se mostró contenta de haber ido a Tokio, Londres y Río, y "no tan contenta con los resultados porque una es deportista y siempre pretende traer buenos resultados"., reconoció Gallay. Es que, en los Juegos Olímpicos de Tokio, la dupla que integró con Fernanda Pereyra no logró clasificar más a allá de la zona de grupos, tras haber caído en el debut ante Brasil y luego frente a Canadá y en el tercer partido de la dase también fue con resultado adverso ante la dupla japonesa. "En beach vóley no tuvimos tanto ritmo de competencia como el resto y eso se notó en la cancha", indicó al respecto.Sin embargo, Gallay ya piensa en la revancha.. "En estos últimos tres años que pretendo jugar, y esperemos que se nos dé", destacó.

"Los argentinos tenemos mucho corazón"

Al ahondar en sus experiencias en Tokio, comparó: "Cuando fui a Londres y Río, al poder salir a conocer la ciudad, nunca te juntabas con los otros argentinos, sino que solo en el comedor veías alguno de vez en cuando. Y en Tokio, por el hecho de no poder salir, y estar solo en la villa, nos íbamos a un sector en el que estábamos todos los argentinos y nos relacionábamos entre todos. Eso fue muy bueno".Consultada por sus próximos sueños, la entrerriana respondió que, pero también hay que saber dónde estoy ubicada". "Se puede aspirar a eso si haces una buena preparación", indicó al respecto.cuando junto a Georgina Klug logramos posicionarnos en el lugar 11º del mundo, pero fue un proceso muy bien trabajado y competido. Eso es lo que pretendo lograr en estos tres años,", sostuvo Gallay al remarcar que"El apoyo de los gobiernos bajó bastante, hay colaboración, pero lo que yo pretendo es salir a jugar porque hoy con un dólar a 180 pesos está muy complicado. 18.000 pesos son 100 dólares y un pasaje a Europa cuesta 1.500 dólares; es complicado y si bien estamos en una crisis económica, hay poco apoyo de los gobiernos. Hay más apoyo de empresas privadas", reconoció.Las declaraciones de Gallay fueron en el marco de un reconocimiento que realizó el gobierno provincial, encabezado por el gobernador Gustavo Bordet, a los deportistas entrerrianos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.