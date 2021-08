Piden que familiares de caídos en Malvinas otorguen muestras de sangre

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pidió este jueves que los familiares de los muertos en la Guerra de Malvinas que aún no aportaron sus muestras de sangre realicen ese trámite para avanzar en la identificación de los restos de esos soldados."Se encontraron preliminarmente restos de al menos cinco personas", indicó Filmus en el marco del trabajo que realiza el equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la identificación de los restos de combatientes argentinos no identificados sepultados en la tumba C.1.10. del cementerio de Darwin.Durante una conferencia de prensa, el funcionario nacional adelantó que el próximo 26 de agosto el jefe del equipo forense, Luis Fondebrider, viajará desde las Islas Malvinas a la ciudad de Córdoba para llevar las muestras de tejido esquelético al Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (LGF-EAAF), cuyos resultados se esperan para fines de octubre.En ese marco, Filmus precisó que el equipo forense del CICR se trasladará mañana a Caleta Trullo "con el propósito de realizar la búsqueda e identificación de una posible tumba de guerra temporaria, que podría contener restos de soldados argentinos no identificados"."Quiero agradecer por parte del gobierno argentino a la Cruz Roja por el enorme esfuerzo que ha realizado para poder iniciar esta segunda etapa del proyecto humanitario en el cementerio de Darwin, en la tumba C.1.10", expresó el funcionario durante una rueda de prensa junto al secretario de Justicia, Juan Martín Mena.Según indicó la Cancillería en un comunicado, Filmus afirmó que "se trata de una verdadera política de Estado iniciada en 2012 durante el gobierno de (la vicepresidenta) Cristina Fernández".Se trata del Segundo Plan de Proyecto Humanitario que fue suscripto el 18 de marzo de 2021, cuando los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acordaron que el CICR lleve a cabo la identificación de los restos de combatientes argentinos no identificados sepultados en la tumba C.1.10.Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense destacó a través de sus redes sociales que "es muy importante que los familiares de combatientes caídos en Malvinas que aún no aportaron su muestra de sangre lo hagan para avanzar en las identificaciones" e informó que "pueden llamar al 08003453236".En tanto, el pasado mes de julio el embajador argentino ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Federico Villegas, su par británico Simon Manley, y el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Giles Carbonier, suscribieron los instrumentos internacionales que permitirán avanzar en la búsqueda e identificación de una posible tumba de guerra temporaria en Caleta Trullo.Con la misma perspectiva humanitaria que tuvo la primera fase iniciada en 2012 con el primer Plan de Proyecto Humanitario, estos acuerdos tienen el fin de llegar a la identificación de los restos de los soldados argentinos que lucharon por la recuperación del ejercicio de la soberanía nacional en las Malvinas y perdieron la vida en las islas, así como para dar respuestas a sus familias en cuanto al lugar donde rendir honores a sus seres queridos.