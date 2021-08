“Rey en París”, nueva canción del entrerriano el “Tigre Ariel” dedicada a Messi

La Messimania no se detiene y este jueves sumó un nuevo capítulo: La banda de cuarteto del Tigre Ariel le compuso una canción al rosarino por su llegada al Paris Saint-Germain.“Rey en París”, se llama la nueva canción compuesta por los músicos entrerrianos Ariel Zárate y Paulino Bordón y el músico cordobés Cristian Baquero. En la letra, si bien menciona el paso de Lionel por el Barcelona refleja la fiebre desatada por la estrella argentina por estos días en París.“La canción está comenzando a ser escuchada. Los medios comenzaron a hablar sobre este tema”, expresó ael artista. A la vez, señaló que este tema es una segunda parte de la historia de Messi, ya que en 2017 compuso “El Pie de Oro llegó”.“Quisimos mostrar nuestro apoyo a través de lo que sabemos hacer: música. Comenzamos con un acordeón porque es lo que se escucha en `Noche en Paris´, después se hace cuarteto, y tratamos de que la letra sea media fácil de cantar”, contó. El artista está organizando filmar un video clip de la canción en una cancha de futbol.Ariel tuvo la oportunidad de verlo dos veces a Messi. “Lo conocí, me firmó camisetas y pelotas. Hablo con mi familia por teléfono. La segunda vez, lo estaba esperando en Ezeiza cuando sale, nos abrazamos y me invitan a volver en la camioneta con él”.

Letra:

Nació un 24 de junio del 87Desde Rosario, Argentina, partió rumbo al BarcelonaY la historia ya conocemos todos.Ahora Francia, país de la Libertad, Igualdad, FraternidadParís, ciudad de la Luz, llegó Messi a hacer lío nomás.Llegó la magia, la revolución“El Pie de Oro”, el Rey del BalónEs argentino, el fútbol de fiestaCorazón de león.Sos el orgullo, la historia comienzaCon un grito de golY con tu zurda despiertas al mundoLocura y pasiónRey en París, Messi, Messicantemos juntos, llegó la alegríaque no tiene finRey en París, Messi, Messicantemos juntos, llegó la alegríaque no tiene fin