Médico pronosticó que la cepa Delta llegaría al país “en seis u ocho semanas”

“La producción y disponibilidad de vacunas ha sido muy efectiva, pero con las nuevas variantes,, evaluó ael Dr. Aníbal Puente al dar cuenta que “en Estados Unidos, la variante Delta es predominante en el 99% de los casos y el 95% de los hospitalizados son por esta cepa”.. Y expuso los casos detectados en Buenos Aires, que no tenían nexo epidemiológico con ningún tipo de exposición con pacientes infectados o que hayan viajado al exterior.“La variante Delta no se puede decir que es más o menos letal que las otras cepas porque todavía hay estudios muy tempranos. Si sabemos que”, alertó al respecto y según aclaró, “afecta pacientes sin vacunar o a aquellos que recibieron una sola dosis”.por la pandémica enfermedad.Sobre la vacunación a menores de 12 a 16 años, el médico cirujano comentó que “se les ofrece a todos, no solo a los que tienen comorbilidades, y las dos vacunas aprobadas para ese grupo etario son Fizer y Moderna”., mencionó el médico.“Las cuarentenas son importantes, pero una cuarentena es por 40 días, y sirven para que no se propague el virus, para preparar las terapias intensivas, los sistemas epidemiológicos y maximizar los testeos. Peroporque no solo deben atenderse a los pacientes afectados por el virus, sino también los efectos colaterales, como los pacientes con cáncer a los que se les retrasó el tratamiento o pacientes con otras enfermedades que tenían terror de ir al médico o no se los podía atender; inclusive las cuestiones económicas también”, opinó.