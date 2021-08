Confirman alta protección de Pfizer, AstraZeneca y Moderna contra variante Delta

Los esquemas completos de las vacunas de Pfizer/BioNtech, AstraZeneca y Moderna proporcionaron una buena protección contra la variante Delta del coronavirus, aunque menor que la eficacia que tienen frente a la Alpha, concluyó un estudio realizado por la Universidad de Oxford.



El trabajo, que fue difundido hoy por la casa de altos estudios británica y se realizó en conjunto con la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) y el Departamento de Salud y Atención Social (DHSC) de ese país, señaló que "dos dosis de cualquiera de las vacunas todavía proporcionaron al menos el mismo nivel de protección que haber tenido Covid-19 antes".



"Sin embargo, las infecciones por Delta después de dos dosis de vacuna tuvieron niveles máximos de virus similares a los de las personas no vacunadas; con la variante Alpha, los niveles máximos de virus en los infectados después de la vacunación fueron mucho más bajos", indicó el comunicado.



En ese sentido, se explicó que "todavía no sabemos cuánta transmisión puede ocurrir de las personas que contraen Covid-19 después de ser vacunado".



"Por ejemplo, pueden tener niveles altos de virus durante períodos de tiempo más cortos", indicó Sarah Walker, profesora de Estadística Médica y Epidemiología de la Universidad de Oxford e Investigadora Principal y Líder Académica de la Encuesta de Infección Covid-19.



"Pero el hecho de que puedan tener altos niveles de virus sugiere que las personas que aún no están vacunadas pueden no estar tan protegidas de la variante Delta como esperábamos. Esto significa que es esencial que se vacune el mayor número posible de personas, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo", se agregó.



Los investigadores analizaron 2.580.021 resultados de pruebas de hisopos de nariz y garganta tomados de 384.543 participantes de 18 años o más entre el 1 de diciembre de 2020 y el 16 de mayo de 2021, y 811.624 resultados de pruebas de 358.983 participantes entre el 17 de mayo y el 1 de agosto de 2021.



Una de las principales conclusiones que destacaron es que "una dosis de la vacuna Moderna tiene una eficacia similar o mayor contra la variante Delta que las dosis únicas de las otras vacunas".



A la vez "dos dosis de Pfizer-BioNTech tienen una mayor efectividad inicial contra las nuevas infecciones por Covid-19, pero esto disminuye más rápido en comparación con dos dosis de Oxford-AstraZeneca".



Los resultados sugieren que después de cuatro a cinco meses la efectividad de estas dos vacunas (Pfizer y AstraZeneca) sería similar; sin embargo, los investigadores dicen que es necesario estudiar los efectos a largo plazo.



También encontraron que "el tiempo entre dosis no afecta la eficacia en la prevención de nuevas infecciones", en tanto que "las personas más jóvenes tienen incluso más protección contra la vacunación que las personas mayores".



"Aunque las vacunas reducen la posibilidad de contraer Covid-19, no lo eliminan. Más importante aún, nuestros datos muestran el potencial de que las personas vacunadas aún transmitan Covid-19 a otras personas, y la importancia de las pruebas y el autoaislamiento para reducir el riesgo de transmisión", indicó por su parte Koen Pouwels, investigador principal del Departamento de Salud de la Población Nuffield de la Universidad de Oxford.