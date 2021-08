Transición de masas e inestabilidad: tras el veranito, cuándo retornará el frío

El meteorólogo Alejandro Gómez adelantó aque tras los días de calor veraniego con temperaturas que en el norte de Entre Ríos superaron los 31 grados,con rotación de viento al sur e inestabilidad hacia el mediodía.Esto implicará aumento de nubosidad, aunquepara el centro de la provincia. Desde Villaguay hacia el norte la inestabilidad podría ser de mayor relevancia”.En declaraciones al programa, precisó: “Hoy empezaremos a sentir el descenso térmico. La transición de masas llegará hasta el centro de Corrientes esta noche. En nuestra zona seguiríamos con viento del este y sudeste, con abundante nubosidad el sábado, cielo parcialmente nublado el domingo, con aire relativamente templado, porque las temperaturas seguirían descendiendo pero no demasiado. El sábado estaríamos en 22 o 23 grados y el domingo alrededor de 21”.“El domingo llegaría otro embate de aire muy fresco, con viento del sur que se intensificaría temporariamente. Para la semana que viene esperamos que las temperaturas desciendan aún más, con mínimas no tan frías, de 8 o 10 grados, pero máximas de 16 a 17 grados”, estimó Gómez.Aclaró que “las condiciones de inestabilidad no son importante para el centro de la provincia. Sí podrían serlo hoy, el lunes y el miércoles en el norte entrerriano. Aunque no hablamos de mucha lluvia”.Y resumió: “Serán días bastante ventosos, con abundante nubosidad, lo que no favorecería la formación de bancos de neblina”.Finalmente, el meteorólogo adelantó que “la transición de masas avanzaría la semana próxima hacia el norte del país y sur de Brasil, lo que aportaría lluvias en la zona media de los afluentes del río Paraná. Eso sería algo favorable, que hacía tiempo no ocurría”, subrayó.