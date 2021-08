Covid 19: estudios realizados en el país confirman seguridad de combinar vacunas

Por medio de una videoconferencia desde Rusia, Vizzotti encabezó junto a sus pares de la Ciudad, y de las provincias de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y La Rioja, la presentación de los "datos preliminares" del Estudio Colaborativo para la Evaluación de Esquemas Heterólogos de Vacunación contra el Covid-19.



"Vamos a presentar datos preliminares del análisis interino de Ciudad de Buenos Aires y también de la provincia de Buenos Aires y el avance del estudio en San Luis, Córdoba y La Rioja que ya iniciaron el reclutamiento y la vacunación y de los cuales esperamos tener pronto los resultados", indicó Vizzotti.



La videoconferencia también contó con la participación de autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología e innovación, investigadores del CONICET e integrantes del Fondo Ruso de Inversión Directa.



En ese marco, la ministra de Salud de la Nación destacó la importancia del encuentro, al considerar que se está "mostrando el trabajo en conjunto con las jurisdicciones, en forma transversal y también con la colaboración del Fondo Ruso de Inversión".



Vizzotti precisó que el estudio tiene el "objetivo de generar evidencia científica, no solo para Argentina, sino para toda la región y el mundo".



El estudio, que cuenta con la cooperación del Fondo Ruso de Inversión Directa, se está desarrollando en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba, La Rioja y San Luis para evaluar la combinación de las diferentes vacunas contra el coronavirus que se encuentran disponibles en el país.



"Si bien hay investigaciones en otros países que llevan adelante la implementación de esquemas heterólogos en su población, el propósito de este estudio es generar evidencia científica propia y de calidad", indicó el Ministerio de Salud de la Nación en un comunicado.



Desde San Luis, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, explicó que "el objetivo es evaluar la inmunogenicidad y la rectogenicidad con los esquemas heterólogos", y puntualizó que "la duración estimada del estudio es de 6 meses para poder hacer un seguimiento a largo plazo de los resultados de seguridad".



En referencia al avance del estudio en las 5 jurisdicciones, Castelli precisó que al momento hay un total de 8.310 inscriptos, de los cuales 2.361 ya están enrolados y 1.165 vacunados.



Además, explicó que los análisis interinos disponibles responden a que en la Ciudad y en Buenos Aires se iniciaron a mediados de julio, mientras que en San Luis, Córdoba y La Rioja iniciaron en la segunda semana de agosto.



A su turno, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, mostró los resultados parciales de los estudios realizados en su jurisdicción a partir de la combinación de Sputnik V con Astrazeneca y Sinopharm.



Con respecto a inmunidad, Kreplak informó que el aumento de anticuerpos tanto con Astrazeneca como con Sinopharm a los 14 días fue "significativo" en las personas estudiadas, y amplió: "Se observa un aumento tanto en la producción de anticuerpos IgG anti Spike como en la producción de anticuerpos neutralizantes".



En relación con la seguridad, aseguró que "no hubo ningún caso de eventos adversos graves, solo efectos leves que se van a los siete días como dolor, calor y ardor en sitio de aplicación, cansancio, cefalea, y dolor corporal".



Asimismo, destacó que "no se encontraron diferencias entre los esquemas heterólogos y homólogos", por lo que pueden "concluir que todas las combinaciones son seguras".



Por su parte, el subsecretario Planificación Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Ferrante, informó que en su jurisdicción se hicieron tres ensayos con más de 600 participantes, todos con Sputnik V como base y se combinaron con Astrazeneca, Moderna y Sinopharm.



"Los datos no muestran diferencias clínicas ni estadísticamente relevantes en cuanto a la ocurrencia de eventos adversos. No hubo ninguna internación, ni ninguna complicación", explicó Ferrante.



Sobre la inmunogenicidad, el funcionario subrayó: "Se analizaron esquemas homólogos de Sputnik V, combinaciones de Sputnik V con Astrazeneca y con Moderna".



"En el día 14, la comparación del esquema homólogo de Sputnik V, con Sputnik V y Astrazeneca no mostró diferencias significativas", indicó el funcionario porteño, aunque resaltó que observan "un mayor impacto de la combinación de Sputnik V con Moderna, ya que se evalúa una mayor respuesta inmunogénica".



El estudio colaborativo, aleatorizado, abierto, multicéntrico y adaptativo de no inferioridad que está en curso en el país es coordinado por el Ministerio de Salud de la Nación, en cooperación con las jurisdicciones participantes, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación e investigadores del CONICET.



