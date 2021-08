Sin clases en escuela de Colonia Avellaneda por roturas en el tanque de agua

Una escuela de Colonia Avellenada continúa con las clases virtuales tras el receso invernal debido a la rotura del tanque de agua. Padres y madres de los alumnos que asisten a la Escuela José Gervasio Artigas, presentaron una nota a las autoridades exigiendo una solución. “Nos informaron que no tienen fondos para arreglar el caño que produce la falla en la bomba”, dijeron a Elonce TV. Son alrededor de 400 chicos que no asisten a las aulas.“Los chicos hace meses que no tiene clases presenciales, debido a que se roban o rompen el tanque de agua y no hemos tenido solución. Queremos encontrar alguna respuesta a este problema”, expresó a Elonce TV una mamá.“Los papas nos sentimos solos porque hasta hoy somos nosotros los que le damos clases a nuestros hijos. Sentimos la ausencia de la departamental, del gobierno y de la intendencia. Necesitamos que los chicos tengan clases y sea igual para todos, porque las otras dos escuelas secundarias tienen clases”, señaló.Según manifestó otra mamá, los chicos “no tiene clases desde las vacaciones de invierno. Queremos que vuelvan a las aulas porque es un bien para ellos y es un derecho. Necesitamos urgente una solución para todo esto”.“Si bien algunos profesores dan clases a través de la virtualidad, hay chicos que no tienen internet ni los medios y pierden clases”, finalizó. Elonce.com