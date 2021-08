Médico estimó cuándo podría comenzar a circular la variante Delta

Autoridades sanitarias estiman, de acuerdo a los indicadores epidemiológicos, que la Argentina está atravesando el momento más tranquilo desde la primera ola de covid. La afirmación es alentadora, sobre todo considerando que la demora en la circulación de la variante Delta del coronavirus otorga un tiempo valioso para avanzar en la vacunación.



Sin embargo, especialistas señalaron que más tarde o más temprano esta variedad considerada mucho más contagiosa hará su aparición en el país y pidieron no relajar los cuidados para evitar contagios.



"La circulación de la variante Delta les va a llegar más tarde, en agosto no. Es posible que en Argentina sea en septiembre o en octubre", comentó el médico Aníbal Puente, cirujano, profesor en el Albert Einstein College of Medicine en Nueva York.



El profesional, oriundo de la localidad santafesina de Elortondo, quien estudió en Rosario y hace décadas vive en Estados Unidos, dijo: "Acá recién ahora estamos viendo una subida importante de casos. En los estados del sur, en Florida, particularmente, Delta ya representa el 99% de los positivos de Covid y casi todos en personas no vacunadas".



Agregó que "el nivel de testeos es relevante" para saber si la circulación existe o no y dijo no tener datos "precisos" de lo que sucede en Argentina con las pruebas para detectar Covid "ya que no hay un sitio donde buscar esa información de manera precisa".



En Argentina "va a repercutir más o menos en cuanto a casos de acuerdo al nivel de vacunados que tengan para cuando circule Delta", remarcó Puente.



En relación a la virulencia de la variante puntualizó: "Las terapias intensivas no están ni cerca de colmadas como estuvieron el año pasado y la mortalidad no es alta. Acá la vida es normal pero se toman precauciones, la gente toma precauciones", enfatizó el médico sobre lo que se vive actualmente en Nueva York.



"En los estados con altísimo grado de vacunación no se ven los mismos aumentos de infección por Covid como en estados del sur", señaló, respecto a la importancia del avance de la vacunación para enfrentar la tercera ola en la Argentina.



No es un "demonio"

Antonio Montero, infectólogo, especialista en clínica médica, director científico del Centro de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas Emergentes (de la facultad de Ciencias Médicas de la UNR), dijo que hay múltiples razones por las que Delta no llegó todavía a circular en el país pero que "no es un demonio de Tasmania como muchos la pintan, creo que con un buen porcentaje de personas vacunadas el impacto no será tan importante".



Desde el punto de vista de la epidemiología "una enfermedad se comporta de diversas maneras de acuerdo a los lugares y las poblaciones y las características genéticas", evaluó. Muchos preveían que Delta iba a explotar al poco tiempo de haber empezado a hacer estragos en Europa.



"Aun cuando se trata de la misma variante hay pequeñas diferencias", mencionó el infectólogo.



En relación a la alta carga viral la mutación que algunos ubican en un 120% más contagiosa que la original del covid, Montero comentó: "Llegué a escuchar que era mil veces superior a la original, un disparate que nadie sabe de dónde salió. Obviamente es más transmisible porque el virus busca eso, sobrevivir a toda costa y sin dudas afectará más a los no vacunados, como por ejemplo la población infantil y de adolescentes".



Aunque le bajó el perfil a la peligrosidad de Delta, el especialista dijo que "no es un momento para relajarnos, el mensaje sigue siendo que tenemos que cuidarnos". (La Capital)