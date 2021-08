Obesidad y sobrepeso: consejos para desarrollar buenos hábitos alimenticios

Índice de Masa Corporal

La especialista en Nutrición, Elvira Marcó, brindó consejos para mantener una alimentación saludable y prevenir problemas de sobrepeso y obesidad.En un primer momento, Marcó aclaró que la obesidad es una enfermedad multicausal, “hay componentes genéticos, psicológicos que la afectan y el tratamiento debe ser abordado desde todos esos puntos, porque bajar de peso cuesta y aún más también sostenerlo”., y es la que más arrastra a otras enfermedades compleja como diabetes”, manifestó a. “Muchas veces el aumento de peso, tiene que ver con un vacío emocional que lo llenan con comida”, detalló.Otro de los factores que hay que tener en cuenta para poder bajar de peso es el “ambiente”; “Esto tiene que ver sobre cómo es nuestra alimentación, que comemos, cómo lo hacemos, en qué orden y saber el estilo de vida que llevamos a cabo”.Además, explicó que tener una vida social activa ayuda a tener una buena alimentación, ya que, si las personas pasan mucho tiempo solas, a veces no advierten los problemas en su alimentación.Una de las cuestiones a tener en cuenta para saber si alguien esta excedido de peso es saber calcular el Índice de Masa Corporal (IMC). Se trata de una ecuación matemática que se utiliza para diagnosticar si la persona padece sobrepeso u obesidad”.Según detalló la nutricionista el índice de masa corporal se calcula peso sobre altura al cuadrado. En este sentido, explicó que, si la cifra da mayor a 25, es sobrepeso y si da más de 30, se considera obesidad. Cabe destacar que la obesidad es el aumento de la masa grasa, pero es muy importante saber cómo se distribuye la grasa en el cuerpo.Y señaló que en las mujeres generalmente la mayor cantidad de grasa se almacena en la zona de la cadera y en los hombres en la cintura. “La grasa que se distribuye alrededor de la cintura es la que se relaciona con enfermedades coronarias y es la que más hay que reducir”, expresó.En el caso de la alimentación de los niños, expresó que “es muy importante que coman variado, aunque haya momentos en que determinado alimento no quieran; en una casa donde se ofrecen variedad de alimentos, los niños lo van a incorporar, es fundamental tener paciencia y no hay que desesperarse”.