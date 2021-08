Apartaron a enfermero que "truchó" certificados de vacunación para familiares

Un enfermero que cumplía tareas en el plan de vacunación en el Samco de Santa Clara de Saguier, localidad santafesina ubicada en el departamento Castellanos, fue apartado de su lugar de trabajo tras detectarse que había hecho pasar como vacunados contra el coronavirus a cuatro personas integrantes de una familia.El jefe comunal y titular del Samco, Sebastián Rancaño, explicó a el portal El Periódico de San Francisco que pudieron descubrir la maniobra luego de llamar a estas personas para ofrecerles una nueva fecha de vacunación para la colocación de la primera dosis, ya que no habían concurrido anteriormente.“Cada vez que llegaba la fecha de vacunación, el personal de Salud se encargaba de comunicarse con la persona notificada que no asistió por alguna causa. En ese trabajo fino de reprogramación llamamos a una chica porque no había asistido el día que le tocaba"."En ese momento contestó que ya se había vacunado”, contó Rancaño y agregó: “Lo llamativo era que además estaba cargada en el sistema del Ministerio de Salud de la provincia, no solo ella sino tres personas más”, agregó.Ante esta situación se chequearon las cámaras de seguridad del vacunatorio y estas personas no aparecieron en ningún momento. Tras ello, se organizó una reunión con los vacunadores y médicos del hospital local, momento en que el responsable de adulterar los datos se hizo cargo de la situación: “Un enfermero confesó haberlos cargado en el sistema y les entregó el certificado sin que estén vacunadas estas personas”, sostuvo.Al ser consultado sobre el porqué se falsificaron estos certificados, Rancaño explicó: “No se sabe la causa, sí sabemos que es gente que viaja generalmente al exterior y es una hipótesis. Se dijo que estaban en Miami pero eso es mentira. Sí tenemos claro que hay antivacunas que quieren tener el certificado en caso de viajar”.El enfermero, de quien no trascendió la identidad, fue separado del programa de vacunación y licenciado. Además, podría recibir sanciones de parte del ministerio santafesino.“Nos genera una tristeza profunda lo ocurrido porque en materia de salud pública se viene trabajando mucho desde que asumí en 2014. Se transformó nuestro hospital, que es referente de la zona, lugar donde atendemos en primera instancia. Tenemos cuatro médicos, personal de enfermería las 24 horas, servicio de ambulancia, cardiología, radiografía, entre otras cosas”, indicó el jefe comunal.