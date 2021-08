Arroyo teñido de verde: tomaron muestras para determinar de qué se trata

Ante las denuncias que se hicieron públicas sobre la situación del arroyo La China, la Dirección de Salud Ambiental realizó un recorrido en todo el curso de agua y extrajo varias muestras que serán analizadas para determinar lo que está sucediendo.Como es muy común en estos casos, este tipo de incidentes son atribuidos a los frigoríficos avícolas, pero esto está descartado, ya que la coloración verde del agua viene desde el nacimiento del arroyo, cerca del INTA, donde confluyen diferentes cursos de agua, por lo que no se trataría de residuos de estas empresas.Cabe destacar que fueron vecinos de la zona quienes enviaron fotos y videos el agua color verde, lo que motivó que la Dirección de Salud Ambiental tomara intervención.

Guillaume dijo que “esta coloración del agua se observa desde la naciente del arroyo en zonas al oeste del INTA. Esto resalta sobre todo en una zona donde el agua no corre con mucha fuerza y se puede observar también en la desembocadura. Realizamos la recorrida para confirmar que no era una cuestión puntual de los frigoríficos, por eso fuimos hasta la naciente. Estuvimos en esa zona, luego por el puente de la ruta 14, zona de los terrenos del Ejército, puente de ruta 42 y así llegando al río. Esto podría ser por las temperaturas y la oxigenación del agua. En la recorrida no se hallaron peces muertos”.Finalizando el funcionario dijo a 03442 que se tendrá que esperar los resultados de los análisis, pero explicó que esta coloración también se vio en el arroyo El Curro, estimando que se trataría de una bacteria que se ve por el bajo caudal, agregando que hay estudios que se realizarán en la UNER, en tanto que los otros serán enviados a un laboratorio especializado, resaltando que es preocupante y por eso se está trabajando.