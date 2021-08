Bajante del río Paraná: comedor afectado por la falta de variedad de pescado

Sociedad La bajante del Paraná podría seguir en 2022 y el río Uruguay también descenderá

El muelle flotante de Villa Hernandarias es testigo de la bajante extraordinaria del río Paraná.y bajó tres centímetros en relación a la última medición de ayer, según los registró a los que accedióvisitó el comedor, que debió adaptarse a los aforos que impone la pandemia, desde donde su propietaria lamentó la situación que atraviesan los pescadores artesanales ante la falta del recurso ictícola., contó la responsable de El Flotante, Marcela Medrano.“Nos adaptamos a la variedad de pescado; en este momento. Así que ofrecemos filet de boga y dorado, y despinado”, indicó., remarcó.. Se utilizó como embarcadero flotante cuando el río era el mayor nexo comercial. Allí paraban los barcos que iban desde Buenos Aires a Asunción. Y en las bodegas del embarcador se depositaba y almacenaba mercadería, mayormente cereales. Con la llegada del ferrocarril se dio prioridad al traslado por tierra de los productos y lentamente, como en el resto de los puertos, fue decayendo su actividad.Desde 1971 el lugar comenzó a funcionar como comedor, e incluso algunos años como boliche bailable en la parte superior del flotante. Desde marzo de 2010 estaba inactivo, ya que durante los meses de invierno la actividad es poco rentable, hasta que finalmente, en diciembre de ese año, retomó la atención al público. Anteriormente, empleados municipales pintaron el casco del flotante y las aberturas y repusieron los techos de la galería, destruidos durante una tormenta.Debido a la pandemia por coronavirus, El Flotante debió cerrar sus puertas y reabrió cuando se ampliaron las habilitaciones para el sector gastronómico. Ahora, sumado a los aforos que imponen las restricciones para evitar los contagios, debe sortear los obstáculos que acarrea la bajante extraordinaria del río Paraná.“Trabajamos con dos despachos de pescado, los que en este momento no pueden salir y es un problema porque son pescadores artesanales que cruzan el río todos los días y se encuentran con que no hay agua, y en las canchas que aprovisionan para su pesca no pueden sacar”, explicó.El muelle flotante es un pontón de madera y hormigón armado sobre el que se apoyan dos plataformas: una se utiliza como mirador y muelle de pesca, y la otra como restaurante, actualmente en desuso. Era mellizo de uno que estaba en Helvecia (Santa Fe) y que se hundió en 2004. Ambos funcionaban hace muchos años como aduanas del río, controlando el comercio y los barcos que pasaban por aguas del Paraná.Las canoas, en tanto, permanecen amarradas a la espera de una cara más beneficiosa para la actividad pesquera.