La bajante del río en Pueblo Brugo, una de las joyas pesqueras del Paraná

La bajante del Paraná podría seguir en 2022 y el río Uruguay también descenderá

La bajante extraordinaria del río tiene nombres, rostros e historias.llegó hasta Pueblo Brugo, una de las joyas pesqueras del Paraná, donde se replica el panorama desalentador que se evidencia en todas las localidades ribereñas.“Hace más de tres años que empezó a bajar y lo más que creció fueron 40 centímetros o medio metro y después volvió a bajar un metro”, rememoró el trabajar del río.El puerto de Pueblo Brugo es un puerto con un calado natural, que no necesita de dragado, pero por la bajante, se debe anticipar que las embarcaciones deben atravesar pasos críticos en el río, por lo que preventivamente, se disminuye el tonelaje de la carga.Cabe recordar que se realizan embarques a lo largo de todo el año, durante los meses de diciembre y enero se embarca trigo, en febrero maíz y entre marzo y mayo sale la soja.La bajante histórica del río Paraná afecta todo su cauce, especialmente lo referido a su fauna ictícola.Galeano, que regresaba de recorrer el espinel en la isla, lamentó: “No sale nada, no hay más peces y si esto sigue así se taparán las entradas de lagunas, no habrá más desove ni reproducción; será cada vez peor”.“Desde chico compré mis cosas gracias a la pesca, ayudaba a mis padres, pero hoy ya no se puede”, lamentó el pescador, quien confesó que no heredará el oficio de la pesca a sus descendientes. “A mis hijos nunca los llevé al gua porque un trabajo muy sacrificado, lo viví yo y lo ví en mi padre”, confesó. El hombre, contó que prefiere poner a la venta lo poco que tiene a que tener que dejar de recorrer el espinel. “Son muchos años pescando en la isla”, argumentó.“Se agrandaron las islas y se llevan más animales”, refirió Galeano al dar cuenta que, para los productores ganadores, a diferencia de las crecidas, este panorama es más favorecedor. “Las lagunas se secaron y ahora es todo campo, pero la hacienda sí o sí tiene que salir al río a tomar agua”, remarcó.Para Galeano, una solución a la falta de peces sería la veda, pero “si fuera general, sería mejor para todos”. Al confesar que “siempre cuidó la medida del pescado, sentenció: “El río es por sobre todo”.