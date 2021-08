“Necesitamos una ley de humedales de forma urgente”, exigió ambientalista

Sociedad Llegó a Buenos Aires la caravana de kayaks que reclama la Ley de Humedales

“Es urgente una ley que proteja a los humedales”

La Multisectorial Humedales marchará este miércoles desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación para exigir el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales. La travesía náutica, que había partido de Rambla Catalunya en Rosario para recorrer 350 kilómetros por la cuenca del Río Paraná, arribó ayer al Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre.uno de los integrantes de la Multisectorial, Juan Camelia.“Necesitamos una ley de humedales de forma urgente por la situación de bajante histórica del río Paraná, donde la cuestión es dramática. Frente a Rosario, el río está prácticamente seco”, comentó el ambientalista al preguntarse: “Qué podemos esperar de una sociedad que no cuida a la principal fuente de vida de agua dulce”.“El punto más importante de la ley es el de regular las actividades permitidas en el humedal, el que nos provee de agua dulce a las poblaciones litoraleñas, ni más ni menos que darnos de beber el agua que bebemos y que necesitamos”, argumentó Camelia y remarcó que “desde 2013” piden por la sanción de la normativa.Apuntó a “la cantidad de industrias que tiran sus desechos al río Paraná sin mediar tratamiento alguno; la situación del río es realmente dramática, la pérdida de biodiversidad está probada desde hace muchos años y en este contexto de pandemia es importantísimo que nos demos la oportunidad de cuidar al río, el agua dulce, porque el humedal es salud”.“El humedal es un regulador social y de la biodiversidad, y el río nos necesita. No hace falta ser científico para entender que cada vez hay menos peces, menos diversidad; las quemas no cesan y las contaminaciones crecen, la mayoría de las ciudades ribereñas no tiene tratamiento de líquidos cloacales”, enumeró Camelia.La travesía culmina a las 16 en Plaza de Mayo, desde donde marcharán al Congreso de la Nación con los kayaks “porque la idea es seguir multiplicado este mensaje de cuidado del río”. “Más de 380 organizaciones apoyan esta travesía por los humedales”, destacó.