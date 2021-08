Joven denunció a un médico: consultó por un dolor de estómago y fue abusada

La localidad de Río Primero, en la provincia de Córdoba, no sale de la conmoción por una denuncia de abuso sexual contra un médico cordobés en plena consulta de una adolescente. La joven de 17 años fue a hacerse ver por un fuerte dolor de estómago y al día siguiente denunció al profesional.Todo sucedió el martes 10 de agosto en un dispensario municipal. "Fui por un dolor estomacal y me atendió este doctor que me dijo que tenía que hacerme el tacto porque seguro estaba embarazada", relató la víctima.Ella, totalmente convencida de que no lo estaba, se negó a la maniobra del médico. Spiro Antonio Dellisanti, de 57 años, "cerró la puerta con un pasador y se paró tapándola". Según expresó la joven, y consta en su denuncia en el Polo de la Mujer, el doctor no la dejó salir y la obligó a realizarle el tacto."Le dije todo el tiempo que no quería hacerlo y lo hizo igual", agregó la adolescente en diálogo con