Grabó a una niña de 7 años en el baño de un supermercado y fue detenido

El hecho ocurrió el lunes a la noche mientras un matrimonio con sus 4 hijos paseaba por el Hipermercado Libertad cuando en un momento los chicos pidieron ir al baño. El padre entró a los sanitarios masculinos junto a los varones y la nena fue al de mujeres mientras su mamá esperaba afuera.



Minutos más tarde la niña salió del baño asustada, mientras lloraba y gritaba. Decía que un hombre la había estado filmando por debajo de la puerta mientras orinaba.



Ante esta situación la mujer, preocupada, ingresó y comenzó a golpear las puertas del sanitario, insistió y de repente salió un joven, que trató de escapar.



El padre de la niña también ingresó al baño y junto a otros clientes redujeron al joven e intentaron sacarle el teléfono que había usado para filmar a la menor. Fue entonces cuando personal de seguridad del híper se hizo presente y llamó al 911.



Al hombre, de 26 años, se le secuestró el celular. La imputación preliminar es por producción de representaciones sexuales de menores de 18 años agravada. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones.



El caso recuerda al de septiembre del año pasado cuando un hombre de 33 años fue atrapado por los empleados de una estación de servicio de Río Gallegos mientras filmaba a una nena de 3 años también en el baño.



En esa ocasión el hombre entró al local y rápido se dirigió al sanitario, tal como quedó plasmado en las cámaras de seguridad.



Una vez descubierto por los playeros de la estación de servicio, la persona fue reducida y golpeada hasta que llegó la policía.



Uno de los playeros hizo una publicación en Facebook, donde advirtió a la comunidad sobre lo ocurrido, además de “escrachar” al acusado.



“Si subí y escraché al tipo por lo sucedido, no fue por hacerme la estrella o querer armar un bardo, fue por que personas así están enfermas y me da bronca e impotencia que estén sueltos. Porque yo tengo hijos chiquitos y no me gustaría que les pase nada ni tampoco a cualquier nena, nene o persona. Se actuó como se tenía que actuar con personas enfermas”, manifestó el autor del posteo, que se hizo viral en las redes sociales.