Denuncian que docente abusó de al menos seis niñas y niños en jardín de infantes

Padres de niños de entre 3 y 5 años de un jardín de infantes de la zona norte del conurbano bonaerense están conmocionados y en pie de guerra a partir de la denuncia contra un docente de la institución, al que acusan de haber abusado sexualmente de media docena de niñas y niños. Ya hicieron la presentación penal ante una fiscalía de San Isidro, mientras esperan respuestas acordes a la gravedad de la imputación de parte de las autoridades del establecimiento: el Jardín San José, situado en Victoria, partido de san Fernando, y dependiente de La Pequeña Obra de la Divina providencia del Instituto Don Orione.



“Nos enteramos por los grupos de WhatsApp de los padres. Tenemos el nombre y apellido del autor y sabemos dónde vive. Es terrible la situación: se las llevó a las nenas a un SUM; a otro nene se lo llevaron al baño. La denuncia formal fue radicada en la fiscalía. En Cámara Gesell se hizo una evaluación psicológica y se confirmó que el abuso existió”, relató a La Nación una persona que pidió mantener su identidad en reserva por la gravedad del hecho.



Según precisaron los familiares de los chicos, las víctimas concurren a las salitas de 3, 4 y 5 años. Cuestionaron que las autoridades del jardín estaban en conocimiento de este hecho desde el miércoles, pero “hasta el domingo no se les informó nada al resto de los padres”.



“El maestro abusador siguió yendo y dando clase hasta el viernes, inclusive, como si nada hubiera pasado. El revuelo se armó justo el Día del Niño. En principio hablaron tres niñas y después aparecieron más casos, son un montón. Les tocaron sus partes íntimas, los nenes empezaron con pesadillas y hoy están con asistencia psicológica”, alertaron.



Luego del escándalo desatado, distintas publicaciones se viralizaron a través de las redes sociales, en las cuales el presunto pedófilo fue “escrachado”. Los padres de los alumnos del San José se congregaron en la puerta del jardín, situado sobre la calle Constitución, con carteles de repudio para protestar por esta situación.



En la puerta del edificio educativo exigieron la renuncia de la cúpula directiva, en función de entender que si bien los abusos habrían sido perpetrados por un docente varón, habrían ocurrido con la anuencia y conocimiento de parte del plantel femenino.



“El psicólogo infantil de la comisaría dictaminó que el abuso fue efectuado. Los chicos están con pesadillas y con asistencia psicológica, el escrache se hizo hoy a la mañana y salieron las autoridades a dar la cara: agacharon la cabeza y dijeron ‘nosotros actuamos según el protocolo’, pero no dieron ningún justificativo. Vino la policía, hicieron la inspección y volvieron a mandar a los nenes adentro; es una vergüenza que el jardín siga abierto”, protestaron.



La Nación se comunicó con la Institución donde trabaja el docente denunciado. Reconocieron que “es una situación delicada, porque obviamente hay menores”. Asimismo, aclararon que el jardín se mantiene abierto porque “así lo establecen las disposiciones vigentes”. “Por el momento no tenemos ninguna indicación de la supervisión para cerrar las puertas”, agregaron.



Desde el Equipo de Conducción Institucional del Jardín y Colegio San José e Instituto Don Orione emitieron ayer un comunicado dirigido a la comunidad educativa, a través del cual se informó que tomaron la determinación de separar preventivamente al docente acusado.



“Ante la reciente denuncia recibida por parte de una familia de la comunidad educativa sobre un hecho sumamente delicado que habría acaecido en nuestra Institución, de forma inmediata se procedió a activar el protocolo vigente para situaciones conflictivas”, reza el texto.



Sumado a lo anterior, en el documento se pone de manifiesto que, como primera medida, “se dio intervención a la autoridad competente y se procedió a resguardar a las personas en cuestión”, para a continuación decidirse “la separación de forma preventiva del docente de su cargo en la institución”.



“Siguiendo con el procedimiento vigente, las autoridades y/o docentes de la institución se pondrán a disposición de la justicia dentro de los plazos legales”, sentencia el comunicado.