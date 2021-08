Sindicato de Camioneros “bloquea salida” de recolección de residuos patológicos

Carla Oliva es la directora de la empresa Horizonte Gases SRL

de acuerdo a lo indicado a. Es por un reclamo salarial.. Comentó aque “la situación se da a raíz de un reclamo salarial del Sindicato de Camioneros. Ellos plantean un ajuste salarial que para las características de nuestro emprendimiento es imposible afrontar ya que somos una empresa pequeña. Buscamos negociar, ellos no han aceptado lo que se propone y eso hace que no podamos prestar nuestro servicio en Concordia y la provincia”.De la misma manera dijo queCumplimos nuestra tarea en los hospitales Masvernat y Felipe Heras de Concordia, y otros nosocomios del resto de la provincia, además de instituciones privadas con los que también tenemos acuerdo. No estamos pudiendo cumplir con ninguno de esos generadores y esto genera un riesgo epidemiológico muy alto. Nosotros sabemos manipular estos residuos patológicos y darles el tratamiento correspondiente, y con esto, van pasando los días y al no encontrar una solución se agrava el problema”., lo que sucede es que las exigencias son altísimas y esto repercute en las posibilidades de funcionamiento de la empresa. A partir de esas exigencias se estarían elevando muchísimo los costos del servicio que brindamos”, mencionó Oliva.Trabajamos en diferentes localidades, incluyendo además de Concordia, Paraná, La Paz, Concepción del Uruguay, entre otras”.Expresó que“para que nos dejen seguir trabajando”. Indicó que en planta la empresa cuenta “con diez empleados más, además de los trabajadores jerárquicos. De esta situación depende que las otras personas puedan realizar su trabajo, porque si no hacemos recolección de residuos no se puede trabajar en planta. Nos están impidiendo trabajar, además del riesgo epidemiológico al que están llevando a la población”.