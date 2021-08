El médico que trata a "Chano" señaló que "no está en condiciones de declarar"

“Chano está mejor pero todavía no está en condiciones de declarar”. Eso fue lo que le informó el médico que trata a Santiago Charpentier al fiscal que investiga las circunstancias en las que el músico fue baleado por un policía en su casa de Exaltación de la Cruz.Fuentes de la investigación informaron que el especialista que trata al ex líder de Tan Biónica en un centro médico de Boulogne, donde está internado por su adicción a las drogas, le indicó al fiscal Martín Zocca, de la UFI N°1 de Zárate-Campana, que Chano (39) aún no está en condiciones de declarar.Hay que recordar que el fiscal Zocca esperaba para esta semana el informe del centro médico al que fue trasladado el músico, luego de que le dieran el alta en el Sanatorio Otamendi, donde fue operado y debieron extirparle un riñón, el bazo y parte del páncreas como consecuencia de las heridas que sufrió tras haber recibido un disparo en el abdomen.Ya el último fin de semana se había conocido que, no bien el fiscal Zocca tuviera en su poder el informe psiquiátrico del cantante, evaluaría “la mejor manera de recibirle declaración a Charpentier", según había dicho un investigador a la agencia Télam.Mientras tanto, este martes, el fiscal comenzó a tomar declaración a los testigos que restan declarar en el expediente: el enfermero Juan Marcelo Giménez y la médica clínica de la empresa “Mas Vida”, Emily Torrico Céspedes, que llegaron hasta la casa del músico, al médico a cargo de la ambulancia, Manuel Zanandrea; y al vecino Javier Hernán Blanco, quien dijo haber visto a Chano antes del episodio "perdido en tiempo y espacio".En tanto, el miércoles se realizará un peritaje sobre el proyectil encontrado entre las ropas de músico, una vaina servida hallada en su casa del barrio privado Parque La Verdad, y de la pistola reglamentaria del policía Bonaerense que le disparó a Chano, Facundo Amendolara (27). Ese último peritaje se hará en el Gabinete Balístico del Instituto de Ciencias Forenses, ubicado en la sede de Lomas de Zamora de la Procuración bonaerense.En ese mismo sitio se hizo días atrás el peritaje sobre las ropas que vestía el músico al momento de ser baleado, cuyo resultado espera Zocca con el fin de conocer la distancia y el ángulo del disparo efectuado por el policía.Hay que recordar que Amendolara está imputado del delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial", que prevé 15 años de prisión.Además, el fiscal Zocca aguarda el análisis del DVR de las cámaras de seguridad de la casa del artista, que se hará en la sede de la Procuración bonaerense de la ciudad de La Plata."Se está recolectando toda la evidencia para poder hacer un análisis completo de las circunstancias que rodearon al hecho", explicó una fuente con acceso al expediente.Es que el fiscal Zocca procura determinar, mediante testimonios y peritajes, si el policía disparó para defenderse de un ataque del músico con una cuchilla y mientras estaba bajo una crisis, o si cometió un exceso al balear a Chano.