Consejos para mejorar la seguridad en Entre Ríos

Medidas para garantizar la seguridad del hogar

Según lo informado desde la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Entre Ríos, cada vez son más las ciudades que se suman al sistema de video vigilancia para evitar y controlar la inseguridad provincial desde diferentes municipios. En el mes de julio, Galarza se sumó al monitoreo y se estima continuar con la instalaciones.Así como en las diferentes provincias del país, en Entre Ríos hay puntos de vigilancia distribuidos en lugares estratégicos de la ciudad para fortalecer la seguridad de los ciudadanos. Si bien es una provincia que cuenta con 11.500 policías, a veces ese número queda en desventaja con las actividades delictivas.Aunque las medidas provinciales son de gran aporte al momento de preservar los derechos ciudadanos y una vida digna, muchas personas comenzaron a contratar un seguro para el hogar y a tomar medidas de vigilancia en los barrios que complementen las actividades municipales.Las familias que piensan que cotizar seguro de hogar es de algún modo invertir en tranquilidad están en lo cierto, no es lo mismo irse de vacaciones con la seguridad de saber que las pertenencias y el inmueble estarán protegidos ante cualquier inconveniente que dejarlo en manos del destino.En el contexto actual toda advertencia es útil para proteger la seguridad familiar y la de los hogares, principalmente si hay momentos donde la casa queda sola y no hay forma de saber si todo está en orden hasta el momento de llegar.Muchas veces sucede que las medidas de protección, como cerrar con llave, esconder los objetos de valor, no salir demasiado tarde y estar atentos, son insuficientes o se escapan de las manos y es por eso que hay que optar por métodos más eficaces.Un ejemplo de una situación que no puede controlarse es, por ejemplo, la situación de pedir deliverys. El momento en el que una puerta se abre a las diez de la noche puede ser crucial para un delito que puede tener como víctima también al repartidor, quien además está expuesto por tener vehículo.La situación sanitaria ha llevado a que muchas personas se acostumbren a encargar pedidos, desde una verdulería hasta en una librería, ropa, alimentos, insumos para el hogar. Esto, en un principio, pareció mejor idea que exponerse en los comercios y fue crucial cuando en un primer momento estos debían estar cerrados.Esta costumbre generó cuestionamientos ante personas que temen por su seguridad, lo que llevó a que la gente comenzara a pedir sólo en lugares de confianza y limitara el uso de aplicaciones si no era necesario, además de pedir los datos del repartidor y de su vehículo para no exponerse a imprevistos.Es por eso que la idea de contratar uncomenzó a pisar fuerte en varias provincias, principalmente en Entre Ríos, por considerar necesaria la valorización de los inmuebles y de la salud psicológica de los familiares que temen encontrarse ante hechos delictivos y no poder hacer nada al respeto.Paraes necesario llamar a la aseguradora y proveer los datos a la empresa, para decidir qué bienes asegurar y qué tipo de seguro se amolda a las necesidades de cada familia ya que hay contra incendio, robos, daños a bienes materiales y cada uno tendrá una cotización diferente.Un seguro de hogar permite cuidar los bienes materiales ante cualquier imprevisto hogareño y tienen condiciones simples con requisitos posibles. Estos seguros se abonan de forma mensual con renovación anual y tienen el objetivo de llevar tranquilidad a los ciudadanos ante situaciones delictivas principalmente.Por ejemplo, si los miembros de la familia salen durante todo el día o deciden irse por el fin de semana, es recomendable guardar los objetos de valor en un lugar seguro y cerrar bien ventanas y puertas pero el resguardo de un seguro terminará por brindar la seguridad necesaria en esos momentos de ausencia.Lo ideal es no vivir en un estado de alerta constante y por eso mismo las decisiones de contratar seguros van en aumento. Así como existe elhay otro tipo de seguros que pueden brindar seguridad personal al momento de ir al trabajo o salir de casa. El objetivo principal es vivir sin preocuparse en demasía por cuestiones que tienen solución.