Falleció un joven santafesino que necesitaba un trasplante bipulmonar

Francisco Burlando tenía 19 años, necesitaba un trasplante bipulmonar y esperaba un traslado a Buenos Aires. En la noche del domingo falleció en el sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe donde permanecía internado en grave estado.



El joven santotomesino había sido diagnosticado con fibrosis quística desde su nacimiento. Hace 20 días su estado empeoró y el miércoles pasado fue sedado y conectado a un sistema de asistencia mecánica respiratoria en la Clínica de Nefrología. Su familia recurrió a los medios para pedir el trasladado urgente del joven a la Fundación Favaloro para ser evaluado y tener la posibilidad de ingresar a la lista de urgencias del Incucai. Pero en la noche de este domingo 15 de agosto falleció, confirmó su familia.



Dentro de la gravedad del cuadro, el joven de 19 años había presentado en los últimos días una leve mejoría que permitía su traslado en una ambulancia de alta complejidad hasta Buenos Aires con el fin de que continúen los trámites para el trasplante bipulmonar que requería.



Francisco nació con fibrosis quística. La enfermedad siempre estuvo controlada, pero de manera inesperada un pulmón colapsó en los últimos días.



"La obra social Andar me dice que Favaloro no tiene camas, pero entonces pido que me digan a qué lugar podemos ir en Buenos Aires hasta que haya una cama disponible", dijo el domingo por la mañana a Aire Digital Marta Baretta, madre de Francisco. La mujer, que aseguró estar agradecida por la respuesta que la obra social dio durante 19 años, rogaba que "se busque una alternativa" en la capital federal hasta tanto su hijo pueda ser trasladado definitivamente a la fundación especialista. "El momento es ahora. Si mañana empeora ya no podrá viajar", expresó desesperada.



El avance de la fibrosis quística en los pulmones de Francisco ocurrió de manera repentina y "engañosa", dijo Baretta; por lo que el joven no se encontraba todavía en la lista nacional de espera para trasplantes de órganos. Para poder ingresar a esa lista el joven debía ser evaluado en solo dos instituciones del país: el Hospital Italiano de Buenos Aires y la Fundación Favaloro. El primero no recibe pacientes con la obra social de Francisco, por lo que la única opción era la institución Favaloro.