Obligan a un hombre a pagar una cuota alimentaria a su ex pareja embarazada

Un hombre en Salta deberá pagar una cuota alimentaria provisional del 40% de un salario mínimo, vital y móvil a su ex pareja que cursa el sexto mes de embarazo.



La jueza Claudia Noemí Güemes explicó a Cadena 3 que se hizo lugar a la petición poco frecuente porque la mujer de 32 años está en una situación de "extrema vulnerabilidad" tras sufrir un accidente en el trabajo y en consecuencia, transitar un embarazo de riesgo.



"La mujer embarazada se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad, ya que como consecuencia de un accidente laboral quedó con problemas de salud debiéndose jubilar, cursando un embarazo de riesgo, sin obra social ya que PAMI no cuenta con plan materno", detalló Güemes.



En ese sentido, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 3° Nominación, a cargo Güemes, hizo lugar al pedido de la mujer, aplicando el art. 665 del C.C.C.N. que establece que: “La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada". Esta norma le otorga a la mujer embarazada derecho a reclamar alimentos en relación con el presunto progenitor.



La jueza explicó que la primera condición que requiere la norma es la existencia de un embarazo que deberá acreditarse fehacientemente. En segundo término, se requiere la prueba sumaria de la filiación.



"Es cierto que no es frecuente la petición, pero si lo fuera sí es posible poder otorgarla porque queda plasmado en el Código el derecho de solicitar cuota alimentaria como en este caso", aclaró la jueza.



Y agregó: "Hay que acreditar el vínculo sumariamente con la persona que se está demandando. Es cierto que no va haber certeza absoluta hasta que el niño nazca y se haga un ADN".



Y en esa línea, completó: "Pero si se reúne tres testigos que puedan decir que estas personas tenían un vínculo es suficiente para otorgar la cuota que es muy pasajera porque es, en este caso, lo que dura el embarazo".