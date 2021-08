El surfer imputado por violar la cuarentena sostiene que debería ser sobreseído

Cinco días después de que Alberto Fernández decretara el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en medio de la pandemia de coronavirus, la imagen de Federico Llamas (29) copaba los medios nacionales y de la región. Esta semana, el surfer repasó lo sucedido, explicó por qué actuó como lo hizo y se refirió al escándalo desatado a partir de las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez junto al Presidente y nueve invitados en la Quinta de Olivos.El 25 de marzo de 2020, en plena vigencia del decreto presidencial con el que se buscaba contener el avance del Covid-19 en la Argentina, Llamas regresaba de vacaciones de Brasil con sus dos tablas de surf en el techo del vehículo . Detenido en un retén de Panamericana, fue escoltado por Prefectura hasta su domicilio de Flores. Pocos instantes después de que los efectivos se retiraran, se subió a su camioneta y se fugó a Ostende, en el partido bonaerense de Pinamar. Llegó pasadas las cuatro de la mañana y allí fue detenido nuevamente A raíz de haber infringido lo establecido en el artículo 205 del Código Penal, fue procesado por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. A pedido del fiscal federal Federico Iuspa, su caso fue elevado a juicio oral el pasado 4 de noviembre. Un año después de que su caso trascendiera a nivel nacional, Llamas rompió el silencio. Desde la costa atlántica, donde está radicado en la actualidad, el famoso surfer recordó todo lo que le ocurrió y habló de la polémica por la fiesta en la residencia de Olivos durante la cuarentena. Además, expresó sus deseos de emigrar.Consultado sobre el cumpleaños de Yáñez, fue contundente: “No me sorprende para nada viniendo del Gobierno que tenemos. No le acredito toda la culpa al Presidente, porque hay un montón de gente detrás de eso, pero él es el que da la cara. Es vergonzoso que un presidente, abogado, haga este tipo de cosas. Y no es que intento decir: ‘Uh, mirá lo que me hicieron y mirá lo que está haciendo el Presidente’, porque yo no hice nada, lo único que quería era volver a mi casa”.Sobre la mención que Alberto Fernández hizo oportunamente de su caso, cuando lo llamó ‘idiota’, sostuvo: “Lo tomo como de quien viene, me resbala. ¿Un presidente, abogado, que me diga que soy un idiota por querer volver a mi casa con una declaración jurada? O sea, él es el idiota que hizo el DNU y que no le transmitió a la gente, al equipo de él, lo que tenía que hacer”.Respecto de su situación judicial, Federico asegura que tendría que ser sobreseído.. Me decían que incumplía la cuarentena y no incumplía nada, porque estaba en tránsito intentando llegar a mi casa en Ostende para hacer el aislamiento”, remarcó durante una entrevista conTras asegurar que aún no se vacunó contra el coronavirus porque desconfía de los efectos adversos, Llamas manifestó que, de inocularse, lo haría en el exterior. “Si me voy a vacunar, lo haré en otro país”, lanzó.Como electricista, Llamas sobrevive gracias a su trabajo en la Argentina y no esconde su deseo de buscar mejor suerte afuera:no sé si puedo. No me está yendo muy bien acá”.Hacia el final de la entrevista, Llamas cuestionó la corrupción enquistada en los distintos estratos del poder., concluyó.