El esfuerzo de una entrerriana de 88 años para finalizar sus estudios primarios

El 23 de septiembre de este año, Hilda Ramírez cumplirá sus 89 años, pero por su vitalidad no representa la edad que tiene. Ella es una mujer muy activa, que camina todos los días diez cuadras para ir y diez cuadras para volver a su casa. ¿De dónde? De la escuela a la que concurre, la primaria de jóvenes y adultos Nº 114 "Hans C. Andersen", institución que posee sede en Viale y anexos en las localidades de Seguí y Tabossi, según publicóHilda está en el último año de la primaria y sueña con poder concluirla en pocos meses más.La mujer sabe de esfuerzos. Desde que tenía apenas siete años supo lo que era el trabajo en el pequeño tambo de sus padres, ubicado en la zona rural de Viale.De niña hizo sólo hasta segundo grado y aquel viejo sueño de poder concluir la escuela fue algo que había quedado pendiente hasta hoy. En pocos meses más, terminará finalmente su anhelada primaria.“Es una alumna muy aplicada que no falta nunca. Se lleva bien con los compañeros y siempre cumple con las tareas”, contó Flavia Schmunck, maestra de Hilda.Sus compañeros de clase confirmaron lo dicho por la docente: coinciden en la buena predisposición de Hilda, su compañerismo y las ganas por aprender.La conocida frase: “Nunca es tarde para cumplir los sueños” sigue más vigente que nunca. Hilda está a punto de demostrarlo.