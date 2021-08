Se registró un fuerte sismo en el océano Atlántico

Un temblor de 7.6 en la escala sismológica de magnitud de momento (MW) se registró durante el jueves a 63 kilómetros de profundidad en las islas Sandwich, a 464 kilómetros de las costas de la provincia de Santa Cruz.



Luego del fuerte sismo de 7.6 que se registró en el océano Atlántico durante el jueves, las réplicas continuaron durante toda la jornada e incluso este viernes por la mañana siguieron detectándose en los sistemas de alerta de terremotos. En la zona del sur argentino hay preocupación ya que el movimiento telúrico se originó a unos 109 kilómetros de la Isla Saunders, que pertenece a las Islas Sandwich del Sur, ubicadas a 464 kilómetros de las costas de la provincia de Santa Cruz.



En la mañana de este viernes, se registró una de las réplicas más fuertes desde que ocurrió el temblor. Según el portal estadounidense USGS que monitorea los terremotos en tiempo real, la réplica en las Islas Sandwich fue de 6.3 en la escala sismológica de magnitud de momento (MW). Ocurrió a las 8:45 (hora argentina) y fue el movimiento más importante desde el primer sismo.



Previo a esta réplica hubo al menos otras 20 más, y luego de la de 6.3 ya se habían replicado otras dos más de 5.8 y 4.9 de magnitud.



¿Qué puede pasar en el sur de la Argentina?

Por ahora, el NOAA, a través de su Sistema de Alerta de Tsunami, no reporta la posibilidad de la ocurrencia de un tsunami en las zonas cercanas o lejanas al epicentro, sin embargo, aún la información está en evaluación.



Por otra parte, en Chile, al ser una región propensa a la actividad sísmica, el Servicio Hidrográfico y Oceonográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió un boletín en el que señala que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, sin embargo, en Argentina, en las costas del Atlántico aún no se emitieron reportes.