Liberaron a un oso pardo en el santuario de animales de Entre Ríos

? Kenai se encuentra en un recinto de aproximadamente 2 hectáreas.



Es la primera vez que un oso pardo es trasladado a un Santuario en la Argentina.



Publicado por Tekove Mymba en Jueves, 12 de agosto de 2021

Efectivos del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay” de Gendarmería, brindaron apoyo a la Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Nacional en el rescate de un oso pardo adulto que se encontraba privado de su libertad.Se trata de la especie protegida "ursus arctos" que se encuentra en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que quedará a resguardo en el recinto de la fundación para animales “Tekove Mymba”, que está ubicada en el departamento Colón.Esta institución albergará por primera vez a un oso de dicha especie.El animal fue bautizado Kenai, quien quedó en un recinto de aproximadamente 2 hectáreas. Se trata de un oso pardo macho de 5 años y unos 300 kilos, que se encontraba en situación de cautiverio desde que era una cría.La persona que lo cuidaba, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lo había rescatado tras ser abandonado por un antiguo zoológico que lo dejó en condiciones de extrema vulnerabilidad. Luego, esta persona convocó al Ministerio de Ambiente nacional para realizar la entrega voluntaria del animal que ahora gozará de mejores condiciones de bienestar en tierras entrerrianas.La Fundación Tekove Mymba, que en guaraní significa Vida Animal, está integrada por unas quince personas de Colón, San José y Villa Elisa, entre los que se destacan biólogos, veterinarios e inspectores de fiscalización que trabajan en conjunto para la ubicación y la protección de las especies que llegan al sitio.Está a pocos kilómetros de Colón, en Colonia San Anselmo. Es un sitio en el que se erige un santuario animal pensado para que las especies que pasaron gran parte de su vida en situación de cautiverio, vivan los años que le quedan en libertad y en un hábitat natural similar al de su bioma de origen.Se le llama santuario porque es el lugar final para el retiro de los animales de los zoológicos y porque en estos sitios se les da un lugar de semi libertad para que puedan desarrollar su vida naturalmente. Es por esto que no se permiten intervenciones del hombre, los lugares no están abiertos al público porque son espacios que no tienen fines lucrativos. Una vez que los animales llegan, lo único que hacemos nosotros es realizar una observación para constatar que estén bien y si necesitan ayuda se la brindamos, pero la idea es que no haya intervención para respetar la vida de los animales.