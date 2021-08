Enfermeros reclamarán que se trate y apruebe la ley que los ampara

El proyecto de Ley de Enfermería que establece un marco regulatorio para el personal del área que realice actividades específicas en las dependencias que funcionan en el ámbito del Ministerio de Salud obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Entre Ríos el 16 de mayo de 2017, perocon una de las tantas cosas por las que el Estado está en deuda con nosotros: la ley de Enfermería, la reforma de la ley de carrera de Enfermería, quey no sabemos cuál es la razón por la cual no ha salido de ese lugar”, informó ael licenciado en Enfermería y supervisor del área en el hospital San Martín, Martín Nani.“La reforma de la ley contempla muchas mejoras para Enfermería, y eso es lo que nos atrae a los enfermeros a protestar y pedir que se movilice esta ley”, argumentó Nani.Es que pasaron más de dos años desde el inicio del tratamiento del proyecto en el Senado, y en un contexto de pandemia que evidenció la importante labor de los enfermeros y enfermeras en el mundo, los trabajadores del ámbito en Entre Ríos piden que se apruebe definitivamente la normativa, que viene a complementar y modificar cuestiones que la ley en vigencia, que data de 2004 no contempla, acorde a la profesionalización y especialización que ha ido teniendo la carrera., argumentó otra de las trabajadoras.Según informaron,los que diferencian en auxiliares, técnicos, universitarios y licenciados. “Y por decreto, hace tres meses comenzamos a cobrar el título de grado”, se indicó.Laes uno de los puntos requeridos; así como también la actualización de los tramos de la carrera, que hoy en día contemplan únicamente a los profesionales titulados en el área y a los auxiliares.“Esta ley viene a resarcir a todos en sus conocimientos, por eso hacemos hincapié en su tratamiento y aprobación. Uno de los beneficios es que se reconozca por ley el título de licenciado, a aquellos enfermeros que hicieron maestrías, especialidades y doctorados; pago por responsabilidad profesional; pago por dedicación exclusiva y pago por traslado, como lo percibe la docencia, porque hay enfermeros que trabajan en centros de salud alejados y no tienen la chance de hacerlo en otros; y bonificaciones”, explicó Nani.