Para la Justicia, la marca Maradona le corresponde a Morla y hermanas de Diego

La Justicia le dio la marca Maradona a Matías Morla y las hermanas del Diez. En un fallo de la Cámara Penal se revocaron las medidas cautelares y el ex abogado del Diez, junto a las hermanas del astro, quedaron como titulares exclusivos de la marca Maradona en Argentina y el mundo.



La Sala 4 de la Cámara Penal decidió revocar las medidas cautelares que le impedían a Matías Morla y a las hermanas de Diego Maradona hacer uso de la marca del Diez y ahora el abogado junto con ellas tienen el poder total sobre el usufructo de las mismas.



Así lo decidieron los tres miembros de la cámara (dos votos a uno) donde el abogado había apelado la medida que le habían impuesto y que dejaba en un impasse la cuestión de fondo. La resolución no solo abarca lo que tiene que ver con el uso de la marca Maradona en Argentina, sino que además le dio vía libre para poder operar en el mundo.



En el mes de mayo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 43, a cargo de la jueza Alejandra Provitola, decidió ampliar la orden de prohibición de innovar y para las marcas de Maradona “estén o no registradas en la República Argentina”.



Desde ese momento se esperaba la resolución de la Cámara donde se había apelado y esta acaba de darle la razón a Morla junto con las hermanas del Diez. A partir de ahora el abogado podrá realizar convenios, firmar contratos y explotar la marca e imagen de Diego.



“Esta decisión lo que hace es respetar la voluntad de Maradona. El uso de la marca Diego la dejó para sus hermanas y hoy esa decisión al fin fue valorada”, dijo Morla.



La marca Maradona fue cedida por el propio Diego, en vida, en el año 2015 a Matías Morla con la idea de que la misma sea un respaldo económico para las hermanas del Diez quienes no heredaron nada de su fortuna.



Después de la muerte de Maradona quienes se presentaron en la Justicia pidiendo se le saque esa titularidad fueron Dalma y Gianinna argumentando que la cesión había sido hecha de manera fraudulenta.



Ahora la Justicia dictaminó y todo queda como lo pidió el propio Maradona: Morla y las hermanas de Diego tienen la titularidad exclusiva de la marca.