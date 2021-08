Alertan por aumento de delivery de bebidas alcohólicas “en negro y sin control”

El pasado 2 de marzo del 2020 ingresó al Concejo Deliberante de Concordia un pedido por parte de los comerciantes, para extender el horario de venta para las bebidas alcohólicas a mayores de edad hasta las 3 am, teniendo en cuenta que por ordenanza municipal está permitido hasta las 22 horas.



En ese momento, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Cedro, había confirmado que “el tema va a ser tratado en el período ordinario de sesiones, ya que entendemos que merece un debate y el concejo planteará esa discusión respecto a este planteo que hacen los kiosqueros”. Pero luego, ante el aislamiento social preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia del Covid-19, no fue tratado.



En este marco, el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, Adrián Lampazzi, dijo que “apoyamos esta cuestión, porque desde nuestra opinión creemos que la venta de bebidas alcohólicas debería estar liberada a mayores, pero a menores obviamente que no”.



Asimismo, trajo a colación que “durante toda la pandemia lo que más creció es el delivery de bebidas, que no solo venden bebidas a domicilio a toda hora, sino que también lo hacen en negro y no tienen ningún tipo de control”. Agregando que “ahí si que entran todos, mayores y menores”.



Ante esta situación, Lampazzi dijo que “nosotros hemos advertido a la municipalidad y evidentemente no han podido controlar”, entonces “se quiere lograr algo, pero en realidad no se logra nada”.



Pedido de extensión horaria

Consultado si volverán a solicitar el pedido al Concejo Deliberante, el dirigente expresó a Diario Río Uruguay que “estamos en conversación informalmente con varios drugstores y es posible”, aunque señaló que “no retomamos por todo lo que sucede y sucedió por la pandemia”, además “hubo otros temas que están en agenda antes que tratar eso”.