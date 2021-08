Se recibió en la Armada y le llevó el título a su mamá: “me encantaría tenerte”

La conmovedora publicación de un joven jujeño que egresó de la Escuela de Suboficiales de la Armada con base naval en el Puerto Belgrano, conmovió a todos en las redes sociales. Es que, tras recibirse y finalizar esa etapa de estudios, viajó nuevamente a Jujuy para mostrarle a su madre fallecida, que había cumplido su promesa de obtener el título y embarcarse en la profesión.“Hola mamá, después de tanto tiempo volví, te hice una promesa y la cumplí. Me encantaría tenerte a mi lado y abrazarte fuerte y decirte que voy a seguir logrando mis objetivos pase lo que pase, te amo y extraño muchísimo”, publicó Marcos en sus redes sociales.El joven jujeño demostró su amor y la confianza en el acompañamiento de su madre asegurando: “Sé que siempre me cuidas y me guías en mis pasos, gracias por todo mamá. Este logro se los dedico a papá y a vos”.La publicación se esparció en las redes y en los últimos días, llegó a miles de personas, publicó