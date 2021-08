Sequía y falta de nieve en la cordillera: impactantes imágenes y la explicación

“Varias regiones de la Argentina sufren las consecuencias de una prolongada e intensa sequía, que como ya se observó, produce diversos impactos en sectores de la actividad productiva y preocupa a expertos y autoridades.”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.En medio de la histórica bajante del río Paraná en, con un déficit considerable de lluvia y nieve que se extiende incluso a sectores cordilleranos. “Las estadísticas reflejan la situación y los pronósticos a largo plazo no describen grandes cambios”, advierte el organismo.

Atmósfera en deuda: lluvias ausentes

Años opuestos: 2020 y 2021, lejos de parecerse

Las estadísticas hablan:

¿Continuará así en los próximos meses?

Impactante imagen

Imágenes de uno de los satélites Copernicus Sentinel-3 ilustran el déficit de nieve en la cordillera de los Andes en Sudamérica. Imágenes del 27 de julio de 2020 y el 29 de julio de 2021. Unión Europea, Copernicus Sentinel-3, procesadas por DG DEFIS/vía REUTERS #Sequia pic.twitter.com/pPVXnLvoce — Reuters Latam (@ReutersLatam) August 5, 2021

Desde el Servicio Meteorológico Nacional también advirtieron sobre la escasez de nevadas en la Cordillera de Los Andes este año. “Durante el último trimestre, que corresponde a, y se amplió también a la cordillera de Cuyo. Los acumulados de precipitación estuvieron muy por debajo respecto a los valores normales (Figura 1)(1981-2010)”, resaltó el SMN.“Las zonas cordilleranas de estas regiones del país suelen tener su máximo de lluvias en esta época del año, pero actualmente estamos ante un panorama completamente inverso., la cual es descrita por medio de productos (Figura 2) que clasifican índices de precipitación estimados”, explicó.(incluido el cordón cordillerano), la cual puede observarse por medio de imágenes satelitales si comparamos con el mismo trimestre pero del año 2020:, en especial la región patagónica.De acuerdo a las estimaciones calculadas de la extensión de la superficie cubierta por nieve entre mayo y julio para el período 2000-2021, la cordillera correspondiente a Cuyo y la Patagonia Norte y Sur (Figura 4)la cordillera central presenta la superficie cubierta por nieve más baja desde el 2000, y considerando los valores normales (línea horizontal), es el cuarto año consecutivo también por debajo de dichos valores.el sector Norte presenta también los valores más bajos desde el 2000, situación completamente opuesta al 2020, la cual presentaba una máxima extensión del fenómeno en la región. En cuanto a los valores normales, no se registraba inferior al promedio desde 2015. En el sector Sur, el trimestre mencionado es el segundo más bajo desde el 2000, sólo superado por el mismo trimestre del 2015.Varias ciudades patagónicas y cuyanas presentaron una, por ejemplo, Bariloche y Esquel con 10 a 11 días menos respecto a los valores normales (periodo marzo-julio 1981-2010).“Sobre toda la región domina un patrón de circulación atmosférica queque impiden la formación de precipitaciones y favorecen temperaturas más cálidas que lo normal”, resaltó el SMN.En el próximo trimestre, que, el pronóstico no es alentador:. La excepción sería sobre el sur de la Patagonia, donde hay mayor probabilidad de ocurrencia dentro de los rangos normales.. En el oeste patagónico, temperaturas normales o superiores a lo normales con igual probabilidad de ocurrencia.En los últimos días, una imagen satelital procesada por Reuters muestra la abismal diferencia entre el 27 de julio del 2020 y el 29 de julio del 2021. La fotografía fue tomada por uno de los satélites Copernicus Sentinel-3 de la Agencia Espacial Europea (ESA).Las imágenes comparativas muestran una marcada disminución de la capa de nieve, lo que se refleja en las mediciones del nivel del agua de los ríos.El climatólogo y doctor en Ciencias de la Universidad de la Hannover del vecino país de Chile, Raúl Cordero, explicó a Las Últimas Noticias que “en la Cordillera de la zona central tenemos un déficit del 25% respecto al julio promedio de los últimos 20 años. Es un déficit de 4 mil kilómetros cuadrados, es siete veces el área de Santiago”.En tanto, en diálogo con el mismo medio, el jefe de la unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas (DGA), Gino Casassa, afirmó que “si a los glaciares les cortamos la nieve invernal, y a eso le sumamos las altas temperaturas, no tienen ninguna oportunidad ni forma de mantenerse”.