Presentaron un amparo para frenar la ordenanza de alcoholemia cero en Rosario

El Centro de Derecho Urbanístico presentó un amparo colectivo contra la Municipalidad de Rosario para que la Justicia deje sin efecto la ordenanza que fijó alcoholemia cero y que fue sancionada por el Concejo Municipal el 8 de abril de este año.



El argumento que esgrime la entidad, representada por el abogado Jorge Enrique López Mirossevich, es que los alcoholímetros “no pueden lograr una medición exacta de 0,0”, por lo tanto siempre dará un número superior, con lo cual reflejará que el conductor ha bebido algo de alcohol, aunque esto no hubiera sucedido.



El juez en lo Civil y Comercial de la 14° Nominación de Rosario, Marcelo Quaglia, escuchó la demanda y convocó a organizaciones y personas especializadas e interesadas en debatir la ordenanza. Mientras tanto, Mirossevich solicitó que se suspenda la aplicación.



El juez hizo la convocatoria bajo la figura legal de “Amicus curiae” o “Amigos del tribunal”, que significa convocar a un experto en la materia que pueda asesorar al magistrado antes de tomar una decisión.



Tanto el Centro de Derecho Urbanístico como la Municipalidad podrán presentar propuestas sobre quién puede ser el experto que asesore al juez en esta materia.



“Estamos totalmente de acuerdo con la importancia de garantizar la seguridad vehicular, y nos parece bien que haya un límite que garantice que quien se excedió en la ingesta de alcohol no conduzca un vehículo”, aclaró el abogado que presentó la medida cautelar.



“Sin embargo, expertos en metrología sostienen que no existe un instrumento de medición que mida 0,0. Es una magnitud imposible de medir, en cambio sí puede tomar 0,3 por ejemplo”, destacó.



Ante esto, solicitó que la Municipalidad se rija por los valores que indica la ley nacional de Tránsito, a la que adhiere la provincia, que coloca en 0,5 el nivel mínimo de alcohol en sangre.



“Solicitamos que queden sin efecto los artículos uno y dos de la ordenanza municipal actual y dejarla sin efecto porque es imposible realizar esa medición”, abundó el abogado. Indignación

La autora de la ordenanza cuestionada, María Eugenia Schmuck, respondió indignada ante la presentación judicial de los abogados. “No es cierto que los alcoholímetros no pueden medir cero. Hace diez años que se está debatiendo este tema en el Concejo, con la participación de expertos y ahora la quieren revocar con un amparo”, manifestó ofuscada al conocer la noticia.



Además, subrayó que la ordenanza es una norma que fue votada por los concejales y promulgada por el Ejecutivo. Por estas horas, tanto el intendente Pablo Javkin como la concejala redactaban una nota que presentarán ante la Justicia.



La edila expresó que “si se tratara de cuestionar una ordenanza, deberían interponer un recurso de inconstitucionalidad y no un amparo respaldándose en la ley de intereses difusos, porque aquí no hay nada difuso”.



En la misma línea, ayer las organizaciones civiles que lucharon por la promulgación de esta ordenanza reaccionaron con bronca y pesar al conocer la medida cautelar.



Seguramente hoy realizarán una presentación para manifestar su posición y el descontento ante la decisión del juez de dar lugar a la discusión de una normativa debatida largamente en el Concejo y promulgada luego por el Ejecutivo municipal.



El intendente Pablo Javkin oficializó el 22 de abril la ordenanza que establece la tolerancia de alcohol cero al volante, aprobada días antes por el Concejo Municipal e impulsada por organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales.



La norma entró en vigor el 8 de mayo y ahora podría ser frenada y hasta revocada por la decisión de un juez. (La Capital)