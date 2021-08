Prohibieron el uso de un barbijo por considerar que está “falsificado”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un barbijo descartable de un solo uso, y así lo dio a conocer a través del Boletín Oficial.Según explicó mediante la Disposición 5801/2021, el “producto médico falsificado” es el siguiente:Esta decisión se tomó luego de que una farmacéutica consultara por la legitimidad de estos barbijos, “cuyo rótulo detallaba la codificación de lote y vencimiento en manuscrito”. El producto en cuestión llevaba una etiqueta autoadhesiva con los datos del mismo y la siguiente leyenda: “Producto de un solo uso. No utilizar si el envase está dañado. No utilizar después de la fecha de vencimiento. Después de usar desechar como residuo peligroso”.Tras la consulta, desde la firma explicaron que “el producto no es propiedad de HLB Pharma Group, aunque el mismo posee la misma forma de codificado y es muy similar a uno que fue elaborado” en su planta. Por ello, se trata de un “producto médico falsificado”, pero lo curioso es que, como la empresa, “ha elaborado unidades legítimas que llevan el lote 180820BA, podrían encontrarse en el mercado unidades legítimas y falsificadas con el mismo número de lote”.Al “desconocerse el efectivo origen y composición” de los barbijos que fueron falsificados, la Anmat “no pide garantizar su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población”. En consecuencia, esta administración le ordenó a la empresa HLB Pharma Group que retire del mercado todos los productos de ese tipo pertenecientes a dicho lote.