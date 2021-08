Evitó que su hija sea víctima de grooming: “Pedían fotos sexies por un celular”

Una madre rosarina logró evitar que su hija sea víctima de grooming. Según comentó, todo comenzó cuando su hija de 13 años recibió mensajes a su cuenta de Instagram desde un perfil sospechoso, para ganarse un celular a cambio de "fotos sexies". La nena le avisó a la mamá de inmediato y pronto desactivó todo. Una historia para estar atentos también en casa.



“Miramos la fotito y no me parecía un chico conocido, pero le dije que le conteste porque a lo mejor era un nene del club”, contó Julieta. Una vez que la niña respondió el saludo, el supuesto chico le preguntó si quería ganarse un iPhone.



Alertada por esta situación, la madre continuó monitoreando la conversación y le preguntó al usuario qué es lo que tenía que hacer. “Me tenés que mandar fotos, 10 normales y 10 sexis”, fue la respuesta acompañada por imágenes del celular que se podría ganar.



“Inmediatamente le dejamos de contestar, lo bloqueamos y empezamos a alertar a conocidos, pero sin mostrar la foto porque suponemos que el chico que aparece no tiene nada que ver”, remarcó Julieta.



Ante lo ocurrido, la mujer contó que tuvo que explicarle a su hija lo que estaba ocurriendo. “Hablamos muchísimo, sobre todo del cuidado, porque en su inocencia no se imaginaba que podía ser otra persona, para ella era ese nene”, sostuvo.



Con respecto a la denuncia judicial, Julieta adelantó que ya pidió asesoramiento para realizarla. “Me mandaron por mail unos formularios y estamos avanzando”, añadió. (Rosario 3)