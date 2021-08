A la espera de las lluvias de agosto: cómo afecta a los cultivos de trigo y maíz

Internacionales Las sequías y las precipitaciones extremas son un flagelo en América del Sur

"El año pasado hubo una sequía muy severa, un gran déficit de humedad, y llegamos a fines del 2020 con 700mm. Mientras que a julio de este 2021, ya se acumulan casi 700mm: el promedio de precipitaciones para la provincia”, comunicó ala responsable del área de Meteorología del INTA Paraná, la ingeniera agrónoma Ana Wingeyer.La investigadora indicó que en otoño no se registraron precipitaciones excesivas. “En abril hubo más del promedio, cuando cayeron 200mm comparados a los 120mm”, informó al dar cuenta que “el balance de agua útil para el trigo está en condiciones óptimas de humedad”.“Las bajas temperaturas retrasan el crecimiento del cultivo, pero las condiciones son buenas”, aclaró Wingeyer.Respecto a los pronósticos, la especialista adelantó que “en el corto-mediano plazo no están previstas precipitaciones, sí para la semana próxima podrían caer entre 15 y 20mm; mientras que la estimación para agosto, septiembre y octubre indica que estaríamos un poco por debajo de lo normal, y para nuestra zona, el rango normal es de entre 200 a 250mm, pero podríamos estar recibiendo entre 100 y 150m”.“Serían buenas precipitaciones si ocurren espaciadamente, generarían buenas condiciones de humedad para el desarrollo del trigo y esperamos que mejore el desarrollo de los cultivos de maíz que en un mes estarán sembrándose”, proyectó la ingeniera agrónoma.En relación a las corrientes de El Niño y La Niña, Wingeyer anunció que “todos los pronósticos indican que hasta noviembre seguiríamos en condiciones neutras, es decir que podríamos seguir recibiendo una cantidad de lluvias moderadas, lo que no llevaría a una sequía como la del año pasado porque estaríamos ante mejores condiciones de humedad”.“Con niveles medios de precipitaciones y en relación a la cantidad de agua en el suelo, para los próximos diez días, se estima que las reservas son adecuadas para el desarrollo de los trigos sembrados”, explicó al reconocer que todavía se esperan las lluvias de agosto. “Hasta ahora en la provincia se acumulan 17mm y necesitaríamos unos 20mm más para que sean buenas las condiciones”, indicó Wingeyer.En la oportunidad, aclaró que si bien, “en el norte entrerriano hubo menos precipitaciones, la humedad de los suelos es adecuada”. “Las precipitaciones suelen mejorar en la primavera en el norte, pero también depende de cómo continúen las temperaturas: si las temperaturas empiezan a levantar, las reservas se agotarán por el uso del cultivo y la evaporación, y se irán consumiendo”.