Piden la intervención de la Provincia en el geriátrico de Victoria

Vale recordar que el lugar fue allanado a principios de julio por la Justicia, luego de la presentación de dos denuncias de familiares de personas alojadas allí, ante la supuesta existencia de malos tratos, mala alimentación y falta de higiene.El trámite, que se cumplió el martes 6 del último mes, estuvo a cargo de la fiscal Flavia Villanueva y fue a raíz de dos denuncias presentadas en la Fiscalía de Victoria. En el lugar, además de hallarse alimento en mal estado, falta de desinfección y adultos mayores con escaras, la funcionaria judicial se encontró con una mujer de 86 años que yacía muerta en su cama.La muerte de la mujer databa de entre dos y tres horas previas a la realización del allanamiento a la residencia geriátrica ubicada en calle Bartoloni al 300, en Victoria. Se trata de una institución que nació como asociación sin fines de lucro el 25 de febrero de 1974.La fiscal Villanueva pidió la intervención de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud. De acuerdo a fuentes judiciales, hubo respuesta de parte de la Provincia al pedido de intervención del Ministerio Público Fiscal por la situación que se constató en la residencia geriátrica.No es la única investigación penal en marcha sobre La Edad de Plata. Otros dos fiscales de la Unidad Fiscal de Victoria, Fernando Martínez y Eduardo Guaita, llevan sendas causas por denuncias por lesiones y abandono de persona. La decisión, según relató la misma fuente judicial, será agrupar las tres investigaciones.En medio, el intendente de Victoria emitió el decreto N° 913 que, en su texto, desnuda un fuerte enfrentamiento con la Provincia por el control y monitoreo sobre el funcionamiento de los geriátricos y establecimientos gerontológicos. La norma se basa en un dictamen del asesor legal de la Municipalidad de Victoria, Eduardo Ruda, que señala que "resulta claro que la competencia para la habilitación y control de los geriátricos en nuestra ciudad es del Ministerio de Desarrollo Social (para la habilitación y control) y del Ministerio de Salud pública de la Provincia de Entre Ríos parar las cuestiones sanitarias. La Municipalidad sólo habilita la parte comercial y controla estado edilicio, las instalaciones eléctricas, de agua, cloacales y eventualmente las cuestiones bromatológicas".Y para ello se apoya en el texto de la Ley N° 9.283, sancionada en 2007, que crea un "sistema de tipificación, normatización y reglamentación de prestaciones y servicios gerontológicos y geriátricos de la Provincia de Entre Ríos, los cuales se regirán por las disposiciones de la presente ley y su reglamentación". Y afirmó: "Los servicios que presta el geriátrico La Edad de Plata son controlados y supervisados por organismos provinciales. La relación entre dicho instituto y los familiares de los internos es de carácter particular y entre privados".Así, el decreto que firmó el intendente Maiocco declara que "las competencias sanitarias relacionadas con los establecimientos geriátricos de la ciudad es de carácter provincial y enmarcada en la normativa expuesta en la Ley 9.283", por lo cual el Municipio "sólo asumirá la responsabilidad humanitaria de emergencia para con el geriátrico La Edad de Plata, a los efectos de evitar el agravamiento de la situación".En el artículo 5° se establece una demanda enfática a la Provincia cuando plantea una petición al coordinador general de la Unidad Ministerial de Políticas y Programas de Personas Mayores del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Esteban Sartore, para que ejecute "la urgente intervención sanitaria del geriátrico". La medida solicitada es a los fines de restablecer las condiciones generales de funcionamiento para evitar el agravamiento de las situaciones constatadas en la fecha por funcionarios municipales "que podrían conducir a una catástrofe sanitaria en el hogar".El decreto señala además que "de lo constatado por funcionarios municipales, se desprende que la institución se encuentra acéfala desde el punto de vista institucional ya que no hay autoridades responsables al frente de la misma. Que no hay responsables de la provisión de alimentos e higiene. Que no hay agua caliente por la destrucción de un termotanque, que había dos ancianos afectados de Covid y el personal no procedió al protocolo de aislamiento ni utiliza indumentaria adecuada. Todo ello hace que este Departamento Ejecutivo Municipal disponga algunas medidas de emergencia absolutamente necesarias para evitar una catástrofe sanitaria en el geriátrico La Edad de Plata, con el consiguiente requerimiento de intervención a las autoridades provinciales, que se encuentran debidamente anoticiadas de la situación".