Los 5 peores errores de ser freelance

¿Cuáles son los peores errores de ser freelance?

¿El trabajo freelance es para todos?



La era digital llegó a todo tipo de rubros, y no sólo en los trabajos, también hasta el casino online adoptó su virtualidad, como muchísimas actividades que quisieron aggiornarse. Y es cierto que a la hora de decidir si unirse al mundo del teletrabajo hay cierta incertidumbre, y surgen algunas preguntas como: ¿por dónde empiezo? ¿conseguiré trabajo? ¿qué puedo hacer? y las respuestas dependen de la situación de cada uno.La realidad es que todo es posible, pero hay que tener en cuenta muchos factores como: qué sabemos hacer, cuáles son nuestras habilidades y qué opciones hay. Una vez que nos decidimos es bueno enfocarse en lo que queremos. Pero de allí, pueden surgir otras cuestiones que pueden perjudicar o dificultar que nos acostumbremos a esta nueva forma de trabajo.1-: a pesar de que sea lo más cómodo y práctico para estar en casa, es un mal hábito a la hora de estar en “modo trabajo”, lo cual no significa que hay que estar impecable, pero un consejo fundamental es no relajarse tanto.2-: es importante no trabajar en la cama o en lugares que sean incómodos, donde la luz no sea muy buena, o donde la computadora quede muy baja a la vista. Para trabajar es necesario cumplir con una serie de requisitos que facilitarán nuestra productividad, de modo contrario, la salud puede salir perjudicada.3-: a pesar de que el beneficio más destacado sea la flexibilidad y tener el poder de elegir los horarios de trabajo, a veces puede convertirse en una contra. Establecer los horarios de trabajo hace que uno sea más productivo, y sirve para no trabajar más de lo necesario. No significa tener que trabajar las clásicas 8 horas de oficina, pero establecer una rutina de trabajo ayudará a ordenar el día.4-: existe la posibilidad de que este tipo de trabajo te aleje un poco del clima que se vive en el ámbito laboral, y pases a no tener compañeros de trabajo, por lo cual puede resultar un poco más aburrido. Por eso, es recomendable generar vínculos aunque sea a través de internet con quien trabajas, y una gran opción para los freelancers es juntarse de vez en cuando.5-: trabajar de esta forma hace que, inevitablemente, estemos mucho tiempo en casa, por lo cual, al no tener que salir, nos movemos cada vez menos. Por esta razón, es importante lograr el equilibrio y tomarse pausas, salir a caminar, hacer actividad física y, por supuesto, tener una vida social.Tener la posibilidad de ser freelance es una ventaja enorme. De todos modos, hay una realidad, y es que al principio todo es color de rosa, ya que los beneficios son muchísimos y en general, no estamos acostumbrados a ser nuestros propios jefes. Sin embargo, con el paso del tiempo puede ser un poco frustrante, ya que uno va perdiendo la disciplina y es muy fácil dejarse estar.Puede ser que esta nueva metodología de trabajo no sea para todo el mundo, ya que depende muchísimo de cada persona como establece sus pautas de trabajo, como organiza su rutina laboral, y cómo hace que su día sea productivo. Todavía, el trabajo freelance es algo nuevo, y muchos son los profesionales que afirman que tener una rutina establece un orden mental.