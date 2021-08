María Becerra criticó la producción lechera y recibió inesperada respuesta

¿Que dice la comunidad tambera sobre esto?

¿Quien manda terneros recién nacidos al frigorífico? (Seguro se quedó con el video de Joaquín Phoenix)

Tantos tambos trabajando e invirtiendo en bienestar animal. pic.twitter.com/ehH4EECq5w — Fernanda Guerra??‍??? (@ferguerrab) August 7, 2021

DALE, MIÉNTEME ?. Cuando las redes sociales están al servicio de la ignorancia, es fácil esparcir mitos falsos y que los repitan millones. ??



Te contamos por qué María Becerra nos miente ? pic.twitter.com/n1REoIYRtM — Ateneo SRA (@AteneoSRA) August 8, 2021

Los jóvenes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) salieron al cruce de la popular cantante e influencer María Becerra, quien a través de un video que se hizo viral en las redes sociales volcó fuertes acusaciones contra la producción tambera.La artista denunció la “explotación de vacas lecheras” y aseveró que en la industria láctea se acepta leche “con pus y sangre”. Abogó ante sus 6 millones de seguidores: “No dejen que nos sigan vendiendo esta mierda. Los seres humanos no necesitamos leche de otras especies. No crean que ser vegano es lo más caro del mundo, porque es mentira, lo digo yo que soy vegana”.Ante estas afirmaciones, los integrantes del ateneo juvenil de la SRA no se quedaron callados y salieron a responder por el mismo medio: las redes sociales.En Twitter, bajo el título “Dale, miénteme” (en obvia referencia a la letra de la canción que Becerra grabó con su colega Martina Stoessel), los jóvenes señalaron: “Cuando las redes sociales están al servicio de la ignorancia, es fácil esparcir mitos falsos y que los repitan millones”.“Usualmente, las cosas no son tan simples (y menos si son explicadas por quienes no son profesionales). La vergüenza debería pararnos antes de hablar desde el desconocimiento y sin tecnicismos”, aseguraron.Además, calificaron como “enormemente falso” que haya pus y sangre en la leche. Indicaron que la leche “es rechazada si tiene un porcentaje de células somáticas alto. Además, luego del ordeñe, la leche se pasteuriza para garantizar un estándar más alto de calidad y salubridad”.En tanto, indicaron que la “enorme mayoría” de las vacas lecheras argentinas se crían a campo. “El ordeñe solo les roba entre 5 y 10 minutos de su día, cada 12 horas. María, las vacas no viven encerradas ni en un espacio donde no entran paradas”, comentaron.“¿Se inseminan? ¡Si! Es lo que permite mantenernos a la vanguardia, facilitando la constante mejora genética que, junto con el bienestar animal, aumenta la productividad y brinda un alimento muy completo a una población creciente (y en Argentina, altamente desnutrida)”, agregaron desde la cuenta @AteneoSRA.También desmintieron que se mate al ternero, como sostuvo la influencer. “Es más, el ternero, durante toda su crianza en guachera, sigue consumiendo leche. La madre produce en promedio 20 litros, pero el ternero solo puede consumir hasta 7. Mentira 1000: no se lo lleva directo al frigorífico”.“Cree que es una tortura para la vaca su ordeñe, ¿pero, qué pasa si no ordeñamos la vaca? Ahí sí se lastiman sus ubres y aumenta la probabilidad de generarse mastitis (como a cualquier mujer). Te aseguramos que no querés que pase eso”, argumentaron.Para hacer frente a lo que consideraron un afán de “querer ver al productor de alimentos como el enemigo”, los jóvenes destacaron que lo que más les importa es el bienestar animal. “Tener un animal estresado, a la larga es menor producción. Sería antiético. No somos salvajes, somos productores”.La desinformación “es peligrosa”, señalaron desde el Ateneo, ya que “todos estos mitos terminan siendo perjudiciales” para la salud.Al respecto, resaltaron que la leche es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las personas, y en especial de los chicos. Aporta una variedad de nutrientes, reduce riesgo de osteoporosis y desnutrición”.Y concluyeron que “cada cual es libre de consumir lo que quiera. Pero difundir falsedades, sólo te convierte en mentiroso”. Fuente: (TN).-