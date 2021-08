Se puede cruzar caminando a Paraguay por la bajante del Paraná: video y fotos

El decreto nacional 482/2021, establece la emergencia hídrica por un período de 180 días para el territorio que abarca la cuenca del río Paraná, en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires, sobre las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.La situación es alarmante, ya que afecta al agro y la navegación, golpeando fuertemente en la economía y el transporte de productos agrícolas que el país exporta y de donde obtiene divisas internacionales. Y el máximo temor es que pueda impactar en el consumo humano de agua de no cambiar el panorama en las próximas semanas.Sin embargo, más allá del drama, los vecinos de Montecarlo están experimentando una situación casi nunca vista. La bajante hizo que casi se pueda llegar caminando hasta la isla Caraguatay y la localidad ahora, tiene zonas de playas donde locales y turistas acuden en busca de obtener una fotografía única.En diálogo con, Jorge Leiva, director de Turismo de Montecarlo, señaló: “Ahora casi se llega caminando a la isla Caraguatay, hay una zona que se denomina ‘el campestre’ donde se puede acceder hasta muy cerca de la isla, algo que para nosotros es histórico”.Un impactante video fue difundido en las últimas horas en las redes sociales, donde se puede ver el lado mas crudo de la bajante del río Paraná. La falta de agua frente a la isla de Caraguatay permite que se pueda cruzar caminando de Misiones y a Paraguay.El funcionario dijo que jamás presenciaron fenómeno como este, más allá de imágenes antiguas de la histórica bajante de la década de 1950. “Está muy bajo el Paraná, nunca lo habíamos visto así, sí en fotos históricas, pero nuestra generación no. Los vecinos aprovechan para ir a visitar el lugar y poder ver algo que históricamente no se dio”, contó.

Para los vecinos de Montecarlo y los turistas “es una posibilidad única de ver algo diferente, una zona llena de piedras, y sacarse una foto en el lugar, cerca de la isla. El lugar es la zona del Club de Pesca, donde está el camino para llegar al campestre”, explicó para quienes quieran acudir a contemplar.Por otro lado, comentó que una empresa de viajes y turismo local está planificando una actividad que consiste en paseos en kayak y caminatas recreativas por este lugar.