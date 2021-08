Perrita despellejada y apuñalada: querellante solicitó la presencia de testigos

Policiales Apareció otro animal muerto y mutilado en localidad entrerriana

La abogada Cecilia Domínguez, integrante de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) se presentó ante la Justicia de Gualeguaychú tras el salvaje ataque que terminó con la muerte de una perrita en Larroque. Lo hizo en calidad de querellante a modo de representante legal del animal, en este caso, de "Mariam”.Domínguez apuntó que quien está indicado como autor de ese y otros hechos “es un riesgo para la sociedad”, y pidió que se presenten a la Justicia quienes pueden aportar datos."Hay que acreditar quién fue el que cometió el hecho. Quien haya visto u oído algo que se presente ante la Justicia, para tomar contacto con la fiscalía. Datos efectivos, material concreto que puedan servir a la causa. La única verdad que puede existir es la verdad material que se encuentra acreditada en la causa judicial. El resto, lo que se hable afuera no tiene peso para la justicia", continuó."Sé y entiendo que la modificación famosa de la ley de salud mental está causando estragos pero uno no puede estar pendiente de si una persona a la vuelta de la casa la va a terminar despellejando. Tener un diagnóstico con determinadas características psicológicas y psiquiatras no me autoriza a realizar conductas delictivas atentando contras los intereses de un tercero. Ahí es el Estado el que está incumpliendo, tanto la parte de salud mental, como la Justicia o el que tenga que intervenir", sumó la abogada."No puede ser que nadie haya visto u oído nada. Un perro gritando a los cuatro vientos... Esto habla de alguna manera mal de la sociedad, que no se animen a aportar elementos cuando están viviendo con una persona que comete este tipo de actos", agregó Domínguez.