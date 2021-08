Misterio, atractivo y riesgo en el Bairuzú del Paraná: “llevó barcazas y vidas”

Unión de remolinos

Historia temeraria

Formación

Creer o reventar. La leyenda cuenta que el imponente Bairuzú que se formó en el río Paraná, a la altura de Montecarlo (Misiones),. Actualmente, con la bajante del río, los lugareños pueden observar con mayor precisión el fenómeno que se crea en una combinación de tres remolinos.El “Bairuzú” es. La alteración sobre el río se forma cerca de la isla Caraguatay, en cercanías al puerto de la localidad de Montecarlo.Según cuenta Ramón Sorondo, presidente de la Federación Misionera de Pesca y Lanzamiento (FeMiPyL), antiguamente los guaraníes adoraban al Bairuzú. Hoy en día, el remolino tiene cientos de leyendas y mitos de los lugareños.De acuerdo al relato de Sorondo, bajo el agua hay un peñón que, presumiblemente, tenga un túnel natural que hace la succión inmediata del agua y eso provoca el remolino que “”, describe.Además, Pronóstico Misiones explicó por qué se produce el fenómeno en el agua “, la definición más sencilla para los remolinos es que es agua que se mueve con un movimiento rápido y circular, y con frecuencia que causan una espiral descendente llamada vórtice. Aunque la mayoría de los torbellinos formados en la naturaleza, pueden formarse de otras maneras”, detallaron.

Profundidad

Adorado como un Dios

Víbora gigante

Cuando la embarcación está cerca del remolino, Sorondo. Asimismo, el hombre cuenta que la profundidad siempre dependerá del caudal que tenga el río.Bairuzú o Voiruzú es una manifestación que asombra a todos los misioneros, se denomina “Bairuzú” lugar donde se forman remolinospara los amantes de los deportes acuáticos.“Si un día decidís ir al río a navegar con una embarcación chica, con alguna piragua o con un kayak, lo más conveniente es que vayas preparado, sabiendo nadar. Cuando los”, manifestó Ramón Sorondo.En esa línea, también contó Ramón que anteriormente, había charlado con un colono que ya partió de la tierra, y que él había manifestado que el “Voiruzú” (como le decían antiguamente los aborígenes)“Los primeros guías lo conocían como el Voirusú, que era una víbora grande que se comía a las canoas, todo lo que la madre naturaleza tenía y se manifesta era exponente para ellos, lo convierten en un Dios, son mitologías que año tras año van tomando más fuerza”, dice Sorondo a“El sonido es ensordecedor, cuando revienta el agua suena como unas olas gigantescas, pero antes el sonido en la zona se podía oír desde lejos”, recuerda.

Desaparecido

La zona sin dudas es peligrosa por sus mitos y también por los inconvenientes que generan los remolinos, pero los que viven en cercanías al río lo aprovechan,“Hay muchas historias de pescadores que cayeron al agua, tengo un alumno, soy profesor en una escuela de adultos, que falleció años atrás y un día en la escuela me había contado que”, añade Sorondo, presidente de la Federación Misionera de Pesca y Lanzamiento.“A mí personalmente también me agarró estando en una embarcación chica, ese día no sé cómo hice pero pude salvarme,”, relata.