Detallan en qué modelos de celulares dejará de funcionar WhatsApp

Whatsapp exigirá como requisito desde noviembre que los celulares Android tengan la versión 4.0.3 del sistema operativo o más nuevas, mientras que los smartphone iPhone deberán tener la versión iOS 9 o superior.





En el último tiempo, el servicio de mensajería instantánea tuvo numerosas actualizaciones y es cada vez más pesada. Estos cambios involucran mejoras e implementación de más funciones.



Por lo tanto, se necesita cada vez más dispositivos con mayor capacidad. Generalmente, las actualizaciones se instalan de manera automática, a menos que requieran permisos adicionales.



Celulares compatibles con la aplicación

Actualmente la aplicación es compatible con teléfonos que cuenten con sistema operativo correspondiente a Android OS 4.1 y versiones posteriores.



En el caso de Apple, dispositivos con iOS 10 y las que le siguen podrán seguir disfrutando de las funciones de mensajería, sin ninguna complicación. Además de los que tengan el sistema operativo KaiOS 2.5.1 y versiones siguientes.



Para informar al usuario, la compañía anticipó cuáles son los modelos y sistemas operativos que dejarán de funcionar con la aplicación. Si el celular no posee las características o requerimientos mínimos, no podrá contar con la aplicación en el futuro.



Celulares donde dejará de funcionar WhatsApp



Android

- Samsung: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.



- Sony: Xperia M.



- Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.



- LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.



- ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo.



- Otros: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8.



iOS

- Apple iPhone SE (16GB, 32GB, 64GB).



- Apple iPhone 6S (16GB, 32GB, 64GB, 128GB).



- Apple iPhone 6S Plus (16GB, 32GB, 64GB, 128GB).