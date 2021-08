Tenía coronavirus y lo encontraron en una fiesta clandestina

La localidad cordobesa de Del Campillo vive su peor momento desde el inicio de la pandemia, con un total de 110 casos sobre una población de aproximadamente 5.000 habitantes.



En ese contexto, este domingo a la madrugada la Policía desactivó una fiesta clandestina donde encontraron a un joven de 20 años que tenía diagnóstico de Covid-19 confirmado.



En el domicilio particular, se encontraban 12 personas en total, con edades desde los 18. El dueño de la casa tiene 72 años.



En el caso ya interviene la fiscalía de Huinca Renancó por las imputaciones que correspondan aplicar por atentado contra la salud pública.



En diálogo con Cadena 3, la intendente Ana María Zanotto dijo que la persona en cuestión la llamó para pedirle disculpas. “No me tienen que pedir perdón a mí, tienen que pensar qué pasó”, expresó.



Con total indignación, la mandataria agregó que no puede entender "estos comportamientos en medio de un caos de pandemia”.



Y cerró: "Vamos a necesitar otras herramientas que nos ayuden porque no nos estamos apropiando de la palabra empatía".