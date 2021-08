"Lo riesgoso es infectarse, no vacunarse", advirtió un virólogo del Conicet

El virólogo del Conicet Mario Lozano destacó hoy la "seguridad" que tiene la combinación de vacunas contra el coronavirus y remarcó que lo "riesgoso" es "infectarse, no vacunarse".



El especialista recordó que la combinación de vacunas "es algo muy tradicional en vacunología" y brinda soluciones alternativas para resguardar principalmente "la salud de la gente".



"Cada componente que le damos en la combinación tiene buena eficiencia y es aprobado por Anmat y al mismo tiempo tiene seguridad", resaltó Lozano en diálogo con Radio País.



En ese marco, destacó: "Estamos ofreciendo vacunas que son buenas, tienen buen eficiencia y buena seguridad para las dos dosis aún cuando se utilice el protocolo combinado".



Por eso, Lozano remarcó que "lo riesgoso termina siendo infectarse, no vacunarse".



Asimismo, cuestionó que en el mundo "no hay una distribución democrática" de las vacunas.



"Algunos países concentran muchas vacunas y otros no tienen nada y esto es una mala política sanitaria que lo que lleva es a darle ventaja al virus, que es el enemigo", agregó.



Y concluyó: "Si nosotros dejamos circular el virus, lo que estamos haciendo es darle chance para que genere más variantes".