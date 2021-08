Santa Fe comienza este lunes a combinar vacunas contra el covid 19

Santa Fe iniciará esta semana una nueva fase en la campaña de inmunización contra el Covid-19 con la vacunación de 27 mil personas que recibieron el primer componente de Sputnik V y que este lunes completarán su esquema con una segunda dosis de Moderna. Tal como lo había anticipado la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, ese será el uso que se le dará a la partida de más de 117 mil unidades de la vacuna de fabricación norteamericana que llega a Santa Fe y que ya desde la semana pasada se está aplicando en adolescentes con enfermedades preexistentes.



Ante las demoras en el arribo del segundo componente de la vacuna fabricada en Rusia, la combinación de vacunas comenzó a ser una alternativa que incluso, por otras razones, ya se venía utilizando en países de Europa. Así fue que la semana pasada el Ministerio de Salud de la Nación anunció la estrategia de combinar vacunas de diferentes laboratorios para poder completar esquemas de inmunización, un objetivo que las autoridades sanitarias plantean clave ante la inminente circulación comunitaria de la variante Delta del Sars Cov 2.



En Santa Fe son más de 520 mil las personas que esperan la segunda dosis. Sin embargo, no todas están en condiciones de ser citadas por estos días a los vacunatorios porque aún no completaron el período de intervalo a partir de la primera aplicación que, en el caso de la Sputnik, es de 90 días.



Los que sí completaron ese lapso comenzarán a vacunarse esta semana y solo para el lunes el Ministerio de Salud ya otorgó 27 mil turnos en toda la provincia. En todos los casos se trata de personas que recibieron el primer componente de la vacuna rusa y ahora se aplicarán Moderna. Una decisión, voluntaria Si bien la determinación del Ministerio de Salud es la de completar los esquemas, la decisión de aplicarse o no una segunda dosis de Moderna, es voluntaria de cada una de las personas que reciban el turno.



Salud envió para este lunes 27.600 turnos a quienes ya llevan 90 días esperando la segunda dosis de Sputnik para que se apliquen Moderna. Pero, cada persona podrá confirmar ese turno o bien continuar a la espera de la dosis rusa.



“Si no lo confirman, serán inmunizadas en el momento en que esté disponible el componente 2 de la vacuna Sputnik V”, señalaron desde Salud, aunque dejaron en claro que más allá de la decisión individual, “el consejo de las autoridades sanitarias tanto provinciales como nacionales es aprovechar las ventajas de la combinación”. La clave de completar esquemas

En ese sentido, Martorano enfatizó que la máxima prioridad es completar los esquemas. La ministra destacó en estos días que Santa Fe “ya tiene más de 2.800.000 vacunas, lo que implica que se colocaron 2.160.000 primeras dosis y 700.000 segundas dosis; eso representa que, del total de población objetivo priorizada, el 30 por ciento tiene esquema completo”.



Es más, la funcionaria destacó que quienes recibieron la vacuna Sinopharm —de fabricación China— “ya tienen asegurada la provisión de la segunda dosis” y señaló que como corresponde en esos casos, los esquemas se están completando entre los 21 y 28 días de la primera aplicación; así como las dosis de AstraZeneca se colocan a las 8 semanas y también el stock está asegurado.



Para poder completar en agosto la inmunización de quienes recibieron Sputnik, tal como se lo propone el Ministerio, la vacuna Moderna fue la respuesta ante el cuello de botella que se viene dando con la partidas provenientes del Instituto Gamaleya e incluso los tiempos de espera para la autorización de las producidas a nivel nacional por el laboratorio Richmond.



Sin dejar lugar a dudas, Martorano destacó la “seguridad y la eficacia” de esta combinación e incluso explicó que “la formulación de la Federación Rusa surgió desde su concepción como una vacuna de combinación: el primer elemento es el adenovirus S26 y el segundo el adenovirus S5; es decir, que se previó que combinando las vacunas eran igual o más eficaces, generando todavía más anticuerpos”.



Como antecedente, señaló el caso de Alemania que combinó AstraZeneca —hecha con igual tecnología que Sputnik— y Moderna. (La Capital)