Foto: Pablo Albornoz

Video: Día de la cerveza: el recorrido por una fábrica artesanal de Paraná

Este 6 de agosto se celebra el día internacional de la cerveza; una celebración de carácter internacional que se realiza anualmente el primer viernes de agosto. En Argentina, con su tradicional pasión por esta bebida, hay un boom de la cerveza artesanal y la capital entrerriana no es ajena a este fenómeno.Es por ello quevisitó uno de los lugares donde se fabrican varios estilos de cerveza artesanal. Con lujo de detalles, Pablo Albornoz, contó fueron sus inicios en este rubro y cómo es la producción de esta bebida que cada día gana más adeptos.Esfuerzo, inversión y ciencia, son varios de los aspectos que lleva hacer cerveza artesanal. A ello debe sumarse la “identidad” que le infunda cada cervecero. “Yo puedo hacer una dorada pampeana que hace otro y a mí me va a salir totalmente distinta por más que use los mismos ingredientes y tiempo. Es la mano del cervecero y otros factores que no se pueden controlan, como el tiempo y la levadura”, dijo Albornoz y afirmó: “Si no tenés pasión para esto no sacas un buen producto y si no hacés una buena cerveza no vas a perdurar”.